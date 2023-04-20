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20 апреля, 09:00

Знак зодиака Телец: какие люди рождаются с 21 апреля по 20 мая и в чём их особенность

Совсем скоро главенствовать в течение месяца будет звёздный Бык. Вместе с астрологом Галиной Аврух подробно рассказываем про главные черты людей знака зодиака Телец, их особенности и предназначение.

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Обложка © Freepik / cooki_studio

Характеристика Тельцов

Тельцы относятся ко второму знаку зодиакального круга, к ним причисляют людей, рождённых с 21 апреля по 20 мая. Стихия, которая покровительствует, — Земля. И очень часто даже юных представителей этого знака зодиака можно определить по внешним чертам. Потому что это очень стабильные, устойчивые и немножечко флегматичные личности. Кстати, именно флегматичность — это как плюс, так и минус любого человека данного знака зодиака. Несмотря на то что планета-покровитель у Тельцов — Венера, которая отвечает за любовь, людей этого знака зодиака ловеласами не назовёшь.

Это очень серьёзные и обстоятельные люди, у них очень часто бывает несколько браков, и каждый союз чаще по взвешенной любви. То есть скоротечных историй, когда на третий день знакомства побежали в загс, у Тельцов такого, конечно, нет

Галина Аврух

Астролог

<p>Это очень серьёзные и обстоятельные люди, у них очень часто бывает несколько браков, и каждый союз чаще по взвешенной любви. То есть скоротечных историй, когда на третий день знакомства побежали в загс, у Тельцов такого, конечно, нет</p>
<p>Это очень серьёзные и обстоятельные люди, у них очень часто бывает несколько браков, и каждый союз чаще по взвешенной любви. То есть скоротечных историй, когда на третий день знакомства побежали в загс, у Тельцов такого, конечно, нет</p>

Знак зодиака Телец: какие профессии подходят

Знак зодиака Телец: характеристика и особенности знака зодиака. Фото © Freepik / senivpetro

Знак зодиака Телец: характеристика и особенности знака зодиака. Фото © Freepik / senivpetro

Общие характеристики давать нецелесообразно, так как это очень обстоятельный знак. В любое звено трудовой цепочки человек знака зодиака Телец встраивается идеально, подчёркивает астролог Галина Аврух. Из таких персон получаются отличные сотрудники, руководители и топ-менеджеры, ведь они чётко понимают и знают свой функционал и ответственно ко всему относятся. Девочки этого знака зодиака прекрасные, исполнительные и идеальные хозяйки.

Сремиться стать представителем крупного бизнеса, наверное, Тельцы не будут. А вот бизнес среднего звена, особенно связанный с производством: сельскохозяйственным, сыроварением или мясокомбинатом, то есть там, где есть система производительности, — это идеальный вариант для людей знака зодиака Телец

Галина Аврух

Астролог

<p>Сремиться стать представителем крупного бизнеса, наверное, Тельцы не будут. А вот бизнес среднего звена, особенно связанный с производством: сельскохозяйственным, сыроварением или мясокомбинатом, то есть там, где есть система производительности, — это идеальный вариант для людей знака зодиака Телец</p>
<p>Сремиться стать представителем крупного бизнеса, наверное, Тельцы не будут. А вот бизнес среднего звена, особенно связанный с производством: сельскохозяйственным, сыроварением или мясокомбинатом, то есть там, где есть система производительности, — это идеальный вариант для людей знака зодиака Телец</p>

Что касается направлений, какими есть смысл заниматься Тельцам, эксперт отмечает следующее: журналистика и аналитика, строительство, созидательная архитектура. Также это могут быть и реставрационные работы и продажа мебели.

По моему личному опыту я знаю несколько антикваров знака Телец. Это не просто продажа, а именно увлечение управлением антиквариата

Галина Аврух

Астролог

<p>По моему личному опыту я знаю несколько антикваров знака Телец. Это не просто продажа, а именно увлечение управлением антиквариата</p>
<p>По моему личному опыту я знаю несколько антикваров знака Телец. Это не просто продажа, а именно увлечение управлением антиквариата</p>

Положительные и отрицательные черты характера Тельцов

Знак зодиака Телец с 21 апреля по 20 мая: плюсы и минусы характера. Фото © Freepik

Знак зодиака Телец с 21 апреля по 20 мая: плюсы и минусы характера. Фото © Freepik

Люди знака зодиака Телец очень спокойны и часто выступают как наблюдатели. В семейных отношениях нередко потакают возможным проявлениям эгоцентризма, предлагают помощь в порой несерьёзных или рискованных затеях, например прыжках с парашютом. Но чаще всего инициатива исходит от партнёра.

Безусловно, это плюс и одновременно минус. Так как, если всё-таки вывести Тельца из себя, он превращается в быка, которого уже невозможно переубедить, особенно если решение принято им на эмоциях

Галина Аврух

Астролог

<p>Безусловно, это плюс и одновременно минус. Так как, если всё-таки вывести Тельца из себя, он превращается в быка, которого уже невозможно переубедить, особенно если решение принято им на эмоциях</p>
<p>Безусловно, это плюс и одновременно минус. Так как, если всё-таки вывести Тельца из себя, он превращается в быка, которого уже невозможно переубедить, особенно если решение принято им на эмоциях</p>

Знак зодиака Телец: совместимость в браке

Совместимость в браке людей знака зодиака Телец. Фото © Freepik / ansiia

Совместимость в браке людей знака зодиака Телец. Фото © Freepik / ansiia

Тельцы очень верны в союзе. Они могут иметь за плечами несколько браков, но каждый раз на эти отношения идут очень осознанно. В перспективе людей этого знака зодиака жизнь сразу расписана на несколько лет вперёд. И спонтанности в ней не место: если отпуск — то решается всё минимум за полгода, если смена места жительства — "дайте ему три года, потому что он должен сначала всё обдумать", подытоживает астролог Галина Аврух.

Солнечное затмение и ретроградный Меркурий – 2023: Какие испытания для всех знаков зодиака наступят 20 апреля

Солнечное затмение и ретроградный Меркурий – 2023: Какие испытания для всех знаков зодиака наступят 20 апреля

Ольга Годуненко
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