Россиянам рассказали, что не получится включить в брачный договор
Адвокат Качалина: Всё, что касается детей, в брачный договор включить нельзя
Брачный договор регулирует только имущественные отношения пар, которые официально зарегистрировали свой союз. О нюансах составления такого документа в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала адвокат Юлия Качалина.
"Всё, что касается детей и неимущественных прав, по закону в брачный договор включить нельзя", — подчеркнула она.
По словам адвоката, если супруги хотят подписать соглашение о детях, то это будет отдельный документ, регулирующий права несовершеннолетних. Также она добавила, что в брачном договоре могут содержаться пункты о разделе движимого и недвижимого имущества, способах участия в доходах друг друга. Кроме того, в документе можно прописать способы выплаты компенсации при расторжении брака. Качалина рекомендует указывать в брачном договоре не только уже приобретённое имущество, но и то, которое супружеская пара только планирует купить в будущем.
Ранее юрист Сергей Сорокин рассказал, что брачный договор может помочь избежать лишних хлопот в разных сферах жизни и спорных вопросах, которые не обязательно связаны с разрывом отношений.
Unsplash