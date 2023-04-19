КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 16:04

Россиянам рассказали, что не получится включить в брачный договор

Адвокат Качалина: Всё, что касается детей, в брачный договор включить нельзя

Брачный договор регулирует только имущественные отношения пар, которые официально зарегистрировали свой союз. О нюансах составления такого документа в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала адвокат Юлия Качалина.

"Всё, что касается детей и неимущественных прав, по закону в брачный договор включить нельзя", — подчеркнула она.

Адвокат назвала пять причин для заключения брачного договора

Адвокат назвала пять причин для заключения брачного договора

По словам адвоката, если супруги хотят подписать соглашение о детях, то это будет отдельный документ, регулирующий права несовершеннолетних. Также она добавила, что в брачном договоре могут содержаться пункты о разделе движимого и недвижимого имущества, способах участия в доходах друг друга. Кроме того, в документе можно прописать способы выплаты компенсации при расторжении брака. Качалина рекомендует указывать в брачном договоре не только уже приобретённое имущество, но и то, которое супружеская пара только планирует купить в будущем.

Ранее юрист Сергей Сорокин рассказал, что брачный договор может помочь избежать лишних хлопот в разных сферах жизни и спорных вопросах, которые не обязательно связаны с разрывом отношений.

Когда придётся оплачивать кредит за бывшего супруга

Когда придётся оплачивать кредит за бывшего супруга

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Общество
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров