Россиянам рассказали, что не получится включить в брачный договор

По словам адвоката, если супруги хотят подписать соглашение о детях, то это будет отдельный документ, регулирующий права несовершеннолетних. Также она добавила, что в брачном договоре могут содержаться пункты о разделе движимого и недвижимого имущества, способах участия в доходах друг друга. Кроме того, в документе можно прописать способы выплаты компенсации при расторжении брака. Качалина рекомендует указывать в брачном договоре не только уже приобретённое имущество, но и то, которое супружеская пара только планирует купить в будущем.