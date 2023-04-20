Мужчины напряглись: Каждая вторая россиянка мечтает выйти замуж через полгода отношений, показал опрос

Почти каждая вторая девушка (45%) в РФ готова выйти замуж через полгода отношений, а вот для 47% мужчин на принятие решения о свадьбе необходимо от года до трёх лет. Об этом россияне рассказали в опросе аналитического центра Sokolov и исследовательского агентства A2:Research, пишет телеканал RT.

Аналитики также выяснили, что 73% состоящих в отношениях девушек ждут предложения руки и сердца от партнёра. Причём 16% постоянно намекают возлюбленным об этом, например, 24% россиянок показывают фото свадебных платьев и столько же первыми заговаривают о совместном будущем, а каждая пятая (21%) рассказывает о свадьбе друзей. О своих желаниях прямо говорят лишь 5% девушек, а 4% вообще ставят ультиматум: свадьба или расставание. По данным результатов опроса, 45% россиянок в отношениях переживают, что им не сделают предложение руки и сердца.

При этом половина опрошенных мужчин регулярно слышат от возлюбленной претензии из-за отсутствия предложения. Также выяснилось, что 22% россиян собираются позвать замуж избранницу в ближайшее время, а вот 51% не задумывается о браке, ещё 11% респондентов и вовсе не видят необходимости в этом.