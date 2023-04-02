Россияне стали позже жениться и выходить замуж

Средний возраст вступающих в брак россиян за последние десять лет вырос более чем на год. Так, в 2012-м женщины в России выходили замуж впервые в среднем в 21,9 года, а в 2022-м этот возраст повысился до 23,2 года. Мужчины тогда женились в 24,2 года, теперь в 25,4. В пресс-службе Росстата объяснили изменения общемировыми тенденциями и заверили, что этот тренд сохранится надолго.

Как отметили в ведомстве, само отношение к заключению брака изменилось тоже незначительно. Десять лет назад регистрацию обязательной составляющей отношений считали 65,9% женщин и 60,3% мужчин, а в 2022 году их доля составила 66,1% и 56,8% соответственно. 2,7% женщин и 4,3% мужчин думают, что идти под венец нужно, только если должен родиться ребёнок. Как рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева, рождение первенца в целом россияне также предпочитают откладывать.

"Семья может жить без оформления, она решает завести первого ребёнка, и тогда они оформляют брак. То есть и то и другое откладывается, но пока всё равно средние возрасты рождения первого ребёнка остаются достаточно молодыми, если сравнивать с европейскими странами", — рассказала Макаренцева.

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что виной таким тенденциям в России демографическая яма, с которой Россия столкнулась в 1990–2000-х годах. Сейчас именно то поколение вступает в бракоспособный возраст. Также эксперты связывают это с изменением ценностей: молодые люди думают больше об учёбе и карьере.