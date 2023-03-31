Россияне стали чаще менять фамилию. Юрист объяснил почему

В РФ число записей актов о смене фамилии и имени за десять лет выросло примерно на 46 тысяч. Об этом заявили в Минюсте.

"Согласно указанной форме статистической отчётности, на территории Российской Федерации было зарегистрировано актов о перемене имени: в 2022 году — 126 572, в 2017-м — 85 818, в 2012 году — 80 507", — рассказали в министерстве, отвечая на запрос RT.

В ведомстве напомнили, что сменить фамилию и имя по закону могут россияне, которые достигли возраста 14 лет. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв объяснил, почему люди идут на такой шаг. По его мнению, это может быть связано со стремлением изменить свою жизнь или с неблагозвучностью.

"Третья причина — негативные ассоциации с неприятным для себя человеком, это может быть родственник или однофамилец, тёзка. Четвёртой причиной является сложность имени или, наоборот, его простота и частая встречаемость. И на пятом месте — желание уйти в тень, скрыться, обнулить прошлое", — отметил эксперт.

По мнению юриста, на смену имени влияет также оторванность от исторических традиций. Соловьёв подчеркнул, что сейчас этот процесс проходит намного легче, так как многие сервисы переведены в удобный для человека режим.