За и против: Адвокат объяснила, стоит ли менять фамилию в браке

Сегодня смена фамилии в браке — скорее дань традиции, нежели необходимость. Перед принятием решения стоит взвесить все плюсы и минусы. О них в беседе с Лайфом рассказала адвокат Анастасия Душаева. При этом эксперт отметила, что смена фамилии может быть не актуальна для знаменитостей.

Адвокат Анастасия Душаева. Фото © предоставлено Лайфу

"Закон предоставляет молодожёнам несколько вариантов: жена может взять фамилию мужа, муж может взять фамилию жены, каждый может остаться при своей фамилии или образовать двойную фамилию. На практике же чаще всего женщина меняет фамилию, реже — оставляет свою, остальные два варианта — ещё большая редкость", — напомнила Душаева, добавив, что это решение принимается при подаче заявления о вступлении в брак.

Среди плюсов адвокат выделила то, что при рождении ребёнка нет необходимости решать, какую фамилию он получит. Кроме того, при выезде за рубеж это значительно упрощает оформление всех документов. Также общая фамилия полезна в тех ситуациях, когда нужно подтвердить родство. Говоря о минусах, специалист отметила, что все документы необходимо поменять достаточно быстро.

"Срок на замену паспорта, например, составляет 30 дней. Часть документов можно поменять через портал госуслуг, однако большая часть документов меняется только при личном посещении организаций, их выдавших, что создаёт определённые сложности, особенно если эти организации находятся в других городах или даже странах. Нарушение сроков замены документов влечёт наложение штрафа", — подчеркнула Душаева.

При этом оплаты пошлины за оформление документов не хватит, есть сопутствующие расходы, например фотографии. Замена может обойтись в круглую сумму, заметила адвокат. Однако до получения новых документов придётся отказаться от некоторых возможностей.

"Например, после получения нового паспорта и до замены водительского удостоверения и всех документов на автомобиль, включая полис ОСАГО, управлять автомобилем не разрешается. Использование старого удостоверения приравнивается к вождению без прав и влечёт штраф. Если автомобиль оформлен на другого человека, санкции могут быть применены как к водителю, так и к собственнику транспортного средства (штраф до 30 000 рублей). Перед заменой прав придётся погасить все имеющиеся штрафы за нарушения ПДД", — напомнила Душаева.

Она также обратила внимание на то, что замена некоторых документов, в частности свидетельств о рождении детей от предыдущих браков, не предусмотрена. Таким образом, всегда придётся иметь при себе не только паспорт с новой фамилией, но и свидетельство о заключении брака.