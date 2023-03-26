Женщины в России насчитали у себя больше детей, чем мужчины

Опрос, проведённый в России, показал, что у женщин в стране детей больше, чем у мужчин. Согласно полученным данным, на одну россиянку в возрасте от 18 до 50 лет приходится в среднем 1,33 ребёнка, а на мужчину тех же лет лишь 0,94. Таковы результаты исследования, проведённого Высшей школой экономики.

"Различие в оценке фактического числа детей у мужчин и женщин может быть связано с оформлением разводов. По закону в этом случае чаще всего дети остаются с матерью", — цитирует газета "Известия" предположение учёных из НИУ ВШЭ.

Профессор МГУ Александр Синельников допустил, что у женщины может быть повторный брак, а её детей мужчина за своих не считает. Говоря же о будущем, последние выразили желание иметь больше ребятишек. Мужчины в возрасте до 50 лет хотели бы иметь в среднем 2,38 ребёнка, женщины — 2,23. Как отметил учёный, отцы хотят продолжения рода, а матери осознают все заботы, возникающие с момента появления новорождённого.