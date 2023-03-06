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Регион
Опубликовано 6 марта 2023, 13:23

В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям 1 млн на покупку отечественных авто

Депутат Лантратова предложила выдавать многодетным семьям сертификаты на покупку машин

Новенькие яркие "гранты" в автомобильном салоне. Фото © ТАСС / Павел Ворожцов

Новенькие яркие "гранты" в автомобильном салоне. Фото © ТАСС / Павел Ворожцов

Многодетные семьи с четырьмя и более детьми могут обзавестись отечественными автомобилями. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать им сертификаты на миллион рублей, передаёт газета "Известия".

Она отметила, что в России уже действуют меры поддержки рождаемости, однако они недостаточны — повысить демографию пока не получается. Так, согласно данным Росстата, в прошлом году численность населения упала на полмиллиона человек.

Депутат заявила, что есть множество семей, которым необходим автомобиль, однако возможности приобрести его нет. Помочь в этом может сертификат на сумму миллион рублей. Этих средств должно хватить на Lada Granta или Niva Legend от АвтоВАЗа.

Эксперты поддержали её инициативу, однако отметили, что в этом деле есть подводные камни. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал, что семье с несколькими детьми нужна большая машина, которых не так уж много среди отечественных моделей. Для этого подходят, например, "газель" или "ларгус", который больше не производят.

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Ранее Лайф писал о новых мерах поддержки многодетных семей, которые могут появиться в России. В их числе, например, продление действия закона о помощи в погашении ипотеки, расширение использования материнского капитала, а также снижение пенсионного возраста многодетных отцов.

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Николь Вербер
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