В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям 1 млн на покупку отечественных авто

Многодетные семьи с четырьмя и более детьми могут обзавестись отечественными автомобилями. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать им сертификаты на миллион рублей, передаёт газета "Известия".

Она отметила, что в России уже действуют меры поддержки рождаемости, однако они недостаточны — повысить демографию пока не получается. Так, согласно данным Росстата, в прошлом году численность населения упала на полмиллиона человек.

Депутат заявила, что есть множество семей, которым необходим автомобиль, однако возможности приобрести его нет. Помочь в этом может сертификат на сумму миллион рублей. Этих средств должно хватить на Lada Granta или Niva Legend от АвтоВАЗа.

Эксперты поддержали её инициативу, однако отметили, что в этом деле есть подводные камни. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал, что семье с несколькими детьми нужна большая машина, которых не так уж много среди отечественных моделей. Для этого подходят, например, "газель" или "ларгус", который больше не производят.