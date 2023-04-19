Солнечное затмение и ретроградный Меркурий – 2023: Какие испытания для всех знаков зодиака наступят 20 апреля

Совсем скоро — 20 апреля 2023 года — свершатся два важных астрологических события: Меркурий начнёт ретроградить в тот же день, когда случится солнечное затмение. Как два этих события отразятся на жизни всех знаков зодиака, какие испытания ждут впереди? Такое совпадение — это хорошо или плохо? Лайф поговорил с экспертами, чтобы выяснить все подробности.

Когда наступит ретроградный Меркурий – 2023 в апреле?

Ретроградный Меркурий 20 апреля 2023 года: когда наступит и что означает. Фото © Pixabay

Второй в 2023 году ретроградный Меркурий пройдёт с 20 апреля по 15 мая в Тельце. Первые признаки надвигающегося катаклизма можно было ощутить на себе уже с 7 апреля. Это называется предретроградная тень, уточняет астролог и психолог Анна Гусева. Последствия ретроградного движения, или же постретроградная тень, будут ощущаться вплоть до 31 мая.

Ретроградный Меркурий в знаке зодиака Телец: что это значит

Телец — материальный знак. Это значит, что ретроградное движение Меркурия в апреле и мае выявит все скрытые проблемы в таких сферах, как финансы, имущество, ценности, основные потребности, отчасти здоровье.

Столкнувшись с проблемами, многие окажутся перед необходимостью переосмыслить свои установки и правила. Например, пересмотреть свой бюджет, начать наконец откладывать деньги или сократить ненужные расходы Анна Гусева Астролог, психолог

Астролог Анна Гусева говорит, что если раньше вы не хотели заниматься вопросами, связанными с финансами, или постоянно их откладывали, то теперь сама жизнь поставит перед необходимостью что-то решать. Иначе рискуете оказаться в плену ещё более тяжёлых проблем.

Ретроградный Меркурий 20 апреля: чего ждать плохого?

Какие испытания ждут в период ретроградного Меркурия с 20 апреля по 15 мая. Фото © Shutterstock

Велик риск финансовых неудач, из-за чего можно потерять уверенность в своих силах, чувство защищённости. Также в период ретроградного Меркурия с 20 апреля по 15 мая можно запросто перегореть — как физически, так и эмоционально. Тяжелее всего в это время придётся земным знакам зодиака: Тельцам, Девам и Козерогам.

Минимизировать негативные последствия ретроградного периода можно, сознательно переключившись на решение тех задач, которые стоят перед вами во всех "земных" сферах. Вероятно, решение этих проблем побудит вас покинуть зону комфорта, но это одновременно будет означать и ваше движение вверх, развитие Анна Гусева Астролог, психолог

Эксперт настаивает: даже если сейчас вы чувствуете себя в финансовой безопасности, задумайтесь о том, чтобы иметь больший капитал. Стоит в период ретроградного Меркурия с 20 апреля по 15 мая также подумать, достаточен ли ваш доход для того, чтобы вести тот образ жизни, который хотите, не пришло ли время поменять работу или заняться новым делом, устраивает ли вас то место, где вы живёте, или стоит задуматься о переезде? "Если на какой-то из этих вопросов вы ответили отрицательно, значит, время действовать пришло", — подчёркивает Анна.

Ретроградный Меркурий – 2023: что случится хорошего?

К положительному аспекту можно отнести соединение Меркурия с Сатурном в Рыбах, что активизирует творческий потенциал и умственную активность всех знаков зодиака. В период ретроградного Меркурия с 20 апреля по 15 мая это соединение поможет сосредоточиться и действовать более решительно.

"Не стоит ждать, что в период ретроградного движения Меркурия дела будут идти гладко. Но это не значит, что стоит опускать руки. Не ждите, пока судьба подтолкнёт вас в нужном направлении, предпринимайте шаги самостоятельно", — говорит астролог и после добавляет, что уже к середине мая обстановка во всех сферах станет более благоприятной.

Когда случится солнечное затмение – 2023?

Когда произойдёт солнечное затмение – 2023: время, дата, последствия. Фото © Freepik

Первое солнечное затмение 2023 года случится 20 апреля между знаками Овна и Тельца в 07:17 по московскому времени. Символика этого события очень велика, уверяет астролог Маргарита Гепард.

Данное астрономическое явление будет проходить на верхней границе знаков зодиака, называемой Китом. Этот символ означает поглощение зла и упорядочивание любого хаоса, преображение всех процессов от грязи и мусора через очищение Маргарита Гепард Астролог

Солнечное затмение 20 апреля: что означает и как повлияет на жизнь всех знаков зодиака

Сами светила Солнце и Луна будут находиться в квадратуре к Плутону в Водолее — знаке перемен и новаторства. Это чёткое указание на ряд мощных преобразовательных изменений в политико-экономической деятельности всего мира. Ожидаются колоссальные перестановки в сфере политики и финансов.

Плутон в Водолее требует очищения старых формаций политических форм управления. Соединение светил в этой квадратуре поднимает эти вопросы на самом глубинном уровне в целом мире, обостряя их и делая необходимым движение к преобразовательным изменениям Маргарита Гепард Астролог