Продолжительность жизни и не только — о чём может рассказать ваш пупок

Пока одни гадают по руке, рассматривая линии на ладонях и приписывая им определённое значение, другие решили расширить территорию познаний и научиться определять характер человека по его… пупку. Да, вы бы ни за что не догадались соотнести определённые закономерности характера с формой ямочки на животе. Но, оказывается, наш пупок может рассказать даже о количестве отведённых лет жизни! Выясняем, что к чему.

Если у вас сплющенный пупок

Как по форме пупка определить продолжительность жизни. Фото © freepik

Что можно сказать о таком человеке? Что характер трудный и тяжёлый, не каждый сможет вынести рядом с собой такую личность. Зато такие люди честно говорят всё в лоб и ненавидят идти на компромисс, потому что часто не доверяют окружающим. Живут личности со сплющенным пупком обычно около 69–70 лет.

Если у вас овальный пупок

С одной стороны, люди с такими пупками отличаются оригинальностью взглядов и чрезмерной энергичностью. С другой — такие персоны достаточно ранимы и каждое неправильно сказанное в их сторону слово воспринимают как упрёк и критику. Плаксивы и сердобольны. Личности с овальным пупком живут в среднем 63–64 года.

Если у вас выпирающий пупок

Что о характере человека может рассказать его пупок? Фото © freepik

Можно сказать, что таким людям повезло, ведь они настоящие долгожители! Средняя продолжительность их бытия составляет от 72 до 75 лет. Почему? Потому что персоны с выпуклым пупком — прирождённые оптимисты. Они общительны, самостоятельны и уверены в себе и своих силах.

Если у вас глубокий пупок