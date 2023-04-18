Продолжительность жизни и не только — о чём может рассказать ваш пупок
Оказывается, пупок может многое рассказать о человеке: назвать привычки, образ жизни и даже количество отведённых лет. Как всё это определить? Да просто посмотреть на свой живот!
Пока одни гадают по руке, рассматривая линии на ладонях и приписывая им определённое значение, другие решили расширить территорию познаний и научиться определять характер человека по его… пупку. Да, вы бы ни за что не догадались соотнести определённые закономерности характера с формой ямочки на животе. Но, оказывается, наш пупок может рассказать даже о количестве отведённых лет жизни! Выясняем, что к чему.
Если у вас сплющенный пупок
Как по форме пупка определить продолжительность жизни. Фото © freepik
Что можно сказать о таком человеке? Что характер трудный и тяжёлый, не каждый сможет вынести рядом с собой такую личность. Зато такие люди честно говорят всё в лоб и ненавидят идти на компромисс, потому что часто не доверяют окружающим. Живут личности со сплющенным пупком обычно около 69–70 лет.
Если у вас овальный пупок
С одной стороны, люди с такими пупками отличаются оригинальностью взглядов и чрезмерной энергичностью. С другой — такие персоны достаточно ранимы и каждое неправильно сказанное в их сторону слово воспринимают как упрёк и критику. Плаксивы и сердобольны. Личности с овальным пупком живут в среднем 63–64 года.
Если у вас выпирающий пупок
Что о характере человека может рассказать его пупок? Фото © freepik
Можно сказать, что таким людям повезло, ведь они настоящие долгожители! Средняя продолжительность их бытия составляет от 72 до 75 лет. Почему? Потому что персоны с выпуклым пупком — прирождённые оптимисты. Они общительны, самостоятельны и уверены в себе и своих силах.
Если у вас глубокий пупок
Что наличие глубокого пупка расскажет о характере человека? Например, то, что такие личности — обладатели достаточно мягкого характера. Им трудно пройти мимо чужой беды или не откликнуться на зов о помощи. Люди с таким пупком часто ставят на первое место родных и близких, заботясь сначала об их комфорте, а потом уже о своём. Средняя продолжительность жизни людей с глубоким пупком — от 80 лет.
Shutterstock