Закрылась от мира и ушла в подполье: Как сложилась судьба дочери актёра Вицина

Сегодня, 18 апреля, исполняется 106 лет со дня рождения известного советского и российского актёра Георгия Вицина. Он известен зрителям по фильмам "Кавказская пленница", "Операция "Ы" и многим другим картинам, ставшими классикой. В фильмах артист всегда был весёлым, жизнерадостным, полным энергии, однако в жизни, наоборот, замкнутым и необщительным. Друзья называли это парадоксом Георгия Вицина. Такой характер унаследовала и Наталья — единственная дочь знаменитого отца.

Георгий Вицин с дочерью. Фото © Public Domain

Наталья не собиралась становиться актрисой, чрезмерное внимание ей было в тягость. Она хотела построить карьеру художницы, окончив Московский художественный институт имени Сурикова. Раньше рисовала афиши к премьерам фильмов, например Никиты Михалкова. Это была её единственная связь с миром кино. Первым мужем Натальи стал дипломат, с которым она проживала в Америке. После развода девушка вернулась в Россию, где вышла замуж за художника. Вместе с ним они живут в Москве в небольшой квартире-студии.

"Хотя Наталья и получила от отца трёхкомнатную квартиру — это всё его наследство. Сейчас говорят, что Вицин умер в нищете, но это полный бред. Он получал президентскую пенсию. Да и нищий человек не мог бы себе позволить каждый день помогать бездомным собакам. Он тратил свои деньги на животных и голубей, покупал им еду", — поделился директор Музея трёх актёров Владимир Цукерман.

Георгий Вицин. Фото © Архив ТАСС

Ходили и другие — очень неприятные для Натальи — слухи. СМИ писали, что девушка якобы избавилась от всех вещей отца, как только получила наследство. По словам Владимира Цукермана, дочь актёра жаловалась на то, что журналисты подкупили рабочего, делавшего ремонт. И тот за бутылку водки выкатил на лестничную клетку пианино Вицина, сделав вид, что его выбрасывают. Аналогично поступили с детскими рисунками Натальи. Статья вышла под названием "Всё наследие Вицина выбрасывается на помойку".

Сейчас Наталья стала затворницей. Она не отвечает на звонки даже близких людей. С Владимиром, по его словам, девушка связывается примерно раз в десять лет, хотя он знает её ещё с детства. "Она человек закрытый, не подпускает к себе никого. Последний раз я был у неё на девятый день после смерти Вицина. Она лично меня пригласила. После этого она только звонила. Тут надо отдать ей должное. Она может в четыре утра устроить скандал из-за публикации в СМИ, если что-то не так скажешь о её отце", — поделился Цукерман.

Георгий Вицин и его дочь Наталья Вицина. Фото © Kinopoisk

Сейчас Наталья уже на пенсии, однако всё ещё рисует. Детей у неё, к сожалению, нет. "В последнее время она перестала общаться даже со вдовой Моргунова, когда та была ещё жива. Она тоже мне говорила, что Наташа ушла в подполье, она не могла до неё дозвониться. Вдове, кстати, я звонил за сутки до её смерти. Она сломала ногу, лежала в больнице, тут её сразил инсульт. А её сын умер через три месяца на могиле матери. Вообще, удивительная судьба", — поведал необычную историю друг семьи.