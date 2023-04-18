10 фото, которые точно помогут прийти в себя, если кажется, что этот мир прогнил
Иногда кажется, этот мир – ужасное место: ложь, предательства, мысли только о деньгах... Но зачем концентрироваться на плохом? Собрали 10 фото, которые напомнят, как на самом деле хорош наш мир.
"Эта женщина так нервничала из-за полета, что бортпроводник объяснял ей каждый звук и удар, который происходил и даже сидел там, держа ее за руку, когда ей было особенно сложно", — umbertocsaba.
Фото © Reddit / umbertocsaba
"После того, как я выросла без дома, без помощи семьи и с родителями, которым было наплевать на мое образование и благополучие, я все же сделала это — получила диплом!", — ReplacementLoose1168.
Фото © Reddit / ReplacementLoose1168
"За несколько месяцев я перенесла 2 операции, 8 курсов химиотерапии и 21 курс облучения. Сегодня мой врач сказал, что я вылечилась от рака груди!", — missrubydu.
Фото © Reddit / missrubydu
"Мне никогда не нравилось, как я выгляжу, но хотела, чтобы хотя бы одну ночь я могла чувствовать себя красивой. Мой выпускной вечер стал той ночью. Как же мне нравится моё платье!", — Short-Use-5933.
Фото © Reddit / Short-Use-5933
"Жена начала подкармливать бездомную кошку, но у меня аллергия, поэтому мы не могли взять её в наш дом. Вместо этого я построил кошке собственный домик! Утеплённый и электрическим отоплением", — gnarly-skull.
Фото © Reddit / gnarly-skull
"Алкоголизм и трезвость. Сегодня исполняется 1000 дней, когда не употребляю и не пью. Рехаб и смелость попросить о помощи спасли мою жизнь", — Disastrous-Dress8077.
Фото © Reddit / Disastrous-Dress8077
"Расплакалась в парке. Я временно в инвалидном кресле, и в один момент нервы просто сдали. Маленький мальчик принес цветок, который он сорвал для меня", — emmattack.
Фото © Reddit / emmattack
"Два года назад, в этот день, я пережил чрезвычайно рискованную операцию, которая, как были уверены врачи, меня убьёт. Тогда я весил 52 кг, сейчас — 88!", — Sgtoreoz1.
Фото © Reddit / Sgtoreoz1
"Мужчина, который не мог оплатить себе операцию, подарил 2 курицы врачу, который провёл операцию бесплатно", — aballofunicorns.
Фото © Reddit / aballofunicorns
"Я сшил одинаковые рубашки для себя и внука!", — vjloco.
Фото © Reddit / vjloco
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Reddit / vjloco, umbertocsaba