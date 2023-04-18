"Да, моё сердце занято": Сенсационное признание Филиппа Киркорова в новых отношениях на старости лет
Оказалось, что свои преображения поп-король посвящает не только поклонникам, но и новому любимому человеку, кто спит рядом с ним. Так вот для чего была вся эта пластика…
Филипп Киркоров на шоу "Маска". Обложка © VK / Маска
Все мы знаем Филиппа Киркорова как личность яркую и неординарную, любящую побыть в центре внимания. Нередко поп-король выкидывал разные финты нарочно, дразня СМИ и антифанатов, как это было с прогулкой в Новосибирске. Но на этот раз слова Бедросовича удивили всех по иной причине, ведь тот признался, что влюблён и состоит в отношениях!
Многие стали про это думать с того момента, когда Киркоров неожиданно и стремительно начал меняться во внешности: омолодил лицо, подтянул тело. Тогда, пытаясь скрыть истину, Филипп оправдывался предстоящим туром. Мол, надо же для любимых поклонников со сцены смотреться красивым и молодым. Но долго молчать поп-король не сумел и всё же рассказал, что да, сейчас у него новые отношения и он влюблён.
Филипп Киркоров рассекретил, что состоит в отношениях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
"Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, моё сердце несвободно — на старости лет надо же было так умудриться", — комментирует сам Киркоров.
Половина пазла собрана, господа! Осталось выяснить личность той прекрасной и юной леди, ради которой сам поп-король российской эстрады регулярно ложился под нож пластического хирурга. И если такие подвиги ради возлюбленной Киркоров совершает только на третьем месяце отношений, страшно представить, что будет дальше.
Многие фанаты, активно следящие за жизнью своего кумира, приписывают ему роман с DJ Катей Гусевой. Сам Филипп Бедросович комментариев по этому поводу пока ещё не даёт. Но мы не теряем надежду! Ещё совсем недавно он и свою влюблённость отрицал, так что… Надеемся, что скоро увидим фотографии парочки на свидании.