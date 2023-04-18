"Да, моё сердце занято": Сенсационное признание Филиппа Киркорова в новых отношениях на старости лет

Все мы знаем Филиппа Киркорова как личность яркую и неординарную, любящую побыть в центре внимания. Нередко поп-король выкидывал разные финты нарочно, дразня СМИ и антифанатов, как это было с прогулкой в Новосибирске. Но на этот раз слова Бедросовича удивили всех по иной причине, ведь тот признался, что влюблён и состоит в отношениях!

Многие стали про это думать с того момента, когда Киркоров неожиданно и стремительно начал меняться во внешности: омолодил лицо, подтянул тело. Тогда, пытаясь скрыть истину, Филипп оправдывался предстоящим туром. Мол, надо же для любимых поклонников со сцены смотреться красивым и молодым. Но долго молчать поп-король не сумел и всё же рассказал, что да, сейчас у него новые отношения и он влюблён.

Филипп Киркоров рассекретил, что состоит в отношениях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

"Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, моё сердце несвободно — на старости лет надо же было так умудриться", — комментирует сам Киркоров.

Половина пазла собрана, господа! Осталось выяснить личность той прекрасной и юной леди, ради которой сам поп-король российской эстрады регулярно ложился под нож пластического хирурга. И если такие подвиги ради возлюбленной Киркоров совершает только на третьем месяце отношений, страшно представить, что будет дальше.