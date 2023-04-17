Лень всему голова: Какие 5 серьёзных ошибок скрываются за чувством, когда ничего не хочется делать

Оказывается, в большинстве случаев так называемая лень — это защитный механизм. Под ней скрываются определённые ошибки вашего поведения, расстановки приоритетов и способов достижения целей. Вы прокрастинируете и откладываете всё на потом не потому, что западло или влом, а потому, что есть ряд важных причин. Если обратите внимание на корень проблемы, а не на последствия в виде лени, гораздо быстрее сможете стать успешным. Так что же скрывается за чувством, когда ничего не хочется делать?

Вы боитесь неудач

Страх совершить ошибку, провалиться или сделать всё совершенно не так, как представляют другие люди, и стать посмешищем, пожалуй, самая распространённая причина лени. Возможно, человек прекрасно бы справился со своей задачей и нестандартным методом, но именно этот защитный механизм его останавливает, заставляя ничего не делать вообще. Вспомните себя в школе, когда все совершали ошибки и работали над ними. Именно так и происходит рост.

Вы слишком торопитесь

Что такое лень и как она появляется у человека? Фото © Freepik

Другая причина, почему так хочется всё бросить и просто поиграть в игрушку на телефоне вместо занятия важным проектом, — это неправильно расставленные приоритеты. В том числе и сроки достижения целей. Часто бывает так, что мы осознанно или нет, но переоцениваем свои силы. Думаем, что справимся в два раза быстрее, если будет мотивация. Но она не поможет прокачать необходимые навыки, если они у вас развиты не на уровне задачи. Проваливая дедлайны снова и снова, человек начинает разочаровываться в себе и подсознательно теряет интерес к задаче вообще. Лучше изначально не ставить себе коротких сроков, чтобы не бояться не успеть.

Вы выбрали дело не по душе

Часто бывает так, что у продуктивных, успешных и ответственных людей проскакивает настроение полениться. О чём оно может сигнализировать, если вы прослыли в кругу друзей и коллег работягой? Вам банально не нравится делать то, чем занимаетесь, но приходится. И, скорее всего, вы даже понимаете, что конкретно делать не хочется, но пытаетесь себя в этом переубедить. Вот вам ответ от психики в виде прокрастинации.

Вы не уверены в себе

Откуда берётся лень и как с ней бороться. Фото © Freepik

Похоже на страх неудачи, только немного более глубокая причина. В зависимости от самооценки жизнь человека кардинально меняется. Если она низкая, индивид будет сомневаться в возможности не только делать что-то, но и пробовать новое, чему-то учиться. Но ведь желанные цели сами не исполнятся, если сидеть на попе ровно.

Вы не хотите работать над своими недостатками