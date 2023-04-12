В какие дни недели рождаются успешные люди, а в какие — полные неудачники
Благодаря знаменитой песне "Остров невезения" мы привыкли считать, что появление на свет в понедельник сделает неудачником. Так ли это на самом деле? Оказалось, что есть дни куда хуже.
Наверняка у вас есть знакомый, друг или даже член семьи, которого можно назвать счастливчиком и везучим. Слова о том, что ты баловень судьбы, хочет услышать каждый, как и выходить сухим из большинства ситуаций. Оказалось, присутствие богини удачи Фортуны в жизни человека или полное её игнорирование происходит из-за дня рождения. Буквально, а не даты или месяца (хотя часто это тоже влияет).
В какие дни недели рождаются неудачники?
В какой день недели рождаются неудачники? Фото © Shutterstock
Вы ни за что не догадались бы, что одним из самых неудачных дней для рождения считается пятница. По статистике, на конец недели приходится больше всего аварий, а люди уставшие и агрессивные. У появившихся на свет в пятницу людей вряд ли получится достигнуть всех своих целей или стать особо успешными. Нередко удача будет отворачиваться в самый неподходящий момент.
Вторник тоже не особо благоприятен. Это энергетически сложный день, поэтому такая же судьба ждёт и новорождённого. В жизни вряд ли будут крупные победы или личное счастье, потому что на пути в самый важный момент будут вырастать не пойми откуда взявшиеся препятствия.
Когда рождаются гении, успешные и везучие люди?
Какой самый лучший день для рождения? Фото © Shutterstock
Мы привыкли думать, что понедельник — самый тяжёлый и нелюбимый большинством день недели. Но он не пророчит человеку какие-то беды, а наоборот. Наши предки почитали этот день. Согласно народным приметам, появиться на свет в понедельник очень даже неплохо. Впереди у таких людей долгая и счастливая жизнь, нередко наполненная удачей.
Суббота, по мнению астрологов и эзотериков, наиболее удачна для рождения. Малыш, появившийся на свет в первый выходной, как раз окажется тем самым баловнем судьбы. Первый плюс — покровительство Сатурна. Планета будет защищать новорождённого от бед и неудач, влияния сомнительных личностей. Второй — отменное здоровье. У людей, родившихся в субботу, исполняются мечты и присутствует счастье в семейной жизни.
Но не только рождённые в выходной могут похвастаться крепким иммунитетом. Считается, что середина недели тоже благоприятна. Если человек появился на свет в среду, скорее всего, он окажется удачливым и с крепким здоровьем. На Руси верили, что если малыш сделает первый шаг именно в этот день, то окажется богатырём.
Какая судьба, если родился в четверг или воскресенье?
Четверг и воскресенье считаются нейтральными днями. Первый менее удачный для рождения, а выходной повыгоднее. Но особенность рождённых в эти дни людей в том, что они собственными силами могут создать такую жизнь, о которой мечтают. Если хватит силы воли справиться с преградами, то родившиеся в четверг и воскресенье пополнят ряды успешных и счастливых людей.
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