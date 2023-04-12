Звёздные алкоголики: 4 знака зодиака, кто сильнее всего зависим от спиртного

Алкогольная зависимость — серьёзная проблема, затрагивающая людей из всех слоёв общества. Это расстройство сложно поддаётся лечению и оказывает значительное влияние на физическое, эмоциональное и психическое здоровье человека. Выяснилось, что среди представителей 12 знаков зодиака есть несколько тех, кто особенно слаб перед искушением выпить спиртное.

Знак зодиака Овен — поддаётся влиянию

Почему люди знака зодиака Овен становятся алкоголиками? Фото © Freepik

Личности знака зодиака Овен известны своим импульсивным характером и духом соперничества. Они прирождённые лидеры и часто идут на риск, не задумываясь о последствиях. Общительность часто оказывается преимуществом, помогая во многих сферах жизни. Но Овны, как бы парадоксально ни прозвучало, порой отличаются слабой волей. Уговорить их выпить рюмочку-другую гораздо проще, если люди отдыхают большой компанией. Овны могут употреблять алкоголь в качестве способа справиться со стрессом. Они быстрее всех становятся заложниками зависимости от спиртного.

Знак зодиака Близнецы — пьёт алкоголь от скуки

Знак зодиака Близнецы часто испытывает тягу к спиртному. Фото © Freepik

Люди знака зодиака Близнецы известны своей приспособляемостью и универсальностью. Это социальные личности, которым нравится быть среди других и пробовать что-то новое. И склонность быстро терять интерес к делам может сделать их заядлыми алкоголиками. Ведь пить спиртное носители знака зодиака Близнецы могут и от скуки, чтобы поднять настроение перед выходом в люди или избавиться от беспокойства. Если такой человек попадёт в зависимость от алкоголя, побороть её станет крайне тяжело.

Знак зодиака Телец упрям и не признаёт зависимости

Телец из-за гордости не станет лечить алкогольную зависимость, отрицая её. Фото © Freepik

Тельцы славятся своей любовью к роскоши и удовольствиям. Люди этого знака зодиака наслаждаются прекрасными вещами в жизни, в том числе хорошей едой и напитками. Про таких личностей можно сказать, что они выпивают редко, но метко. Частый алкоголь на тусовках не всегда приводит к зависимости, но упрямый характер Тельцов может затруднить обращение за помощью, когда они в ней нуждаются. Личности этого знака зодиака могут сопротивляться переменам и бороться с идеей отказа от спиртного в жизни, даже если это негативно влияет на их здоровье и отношения.

Знак зодиака Рак — заглушает душевную боль

Знак зодиака Рак перед какими зависимостями слаб? Фото © Freepik