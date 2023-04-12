Нейросети Midjourney и ChatGPT показали будущих специалистов, работающих на Марсе

Ко Дню космонавтики Skillbox при помощи нейросетей Midjourney и ChatGPT пофантазировал, как в будущем будут выглядеть востребованные сегодня специалисты, и спрогнозировал, как эти профессии станут развиваться, если люди переселятся на Марс. По данным исследования платформы, в 2022 году программисты стали наиболее востребованными: на их долю пришлось 34% от общего числа трудоустройств пользователей, следом идут дизайнеры с долей в 26%. При этом наибольшим спросом среди работодателей пользовались 1С-разработчики и дата-аналитики. Какие профессии наберут популярность и как в далёком будущем будут выглядеть профессионалы своего дела?

Космические 1С-разработчики

Нейросеть Midjourney нарисовала образ будущего 1С-разработчика. Фото © Предоставлено LIFE / Skillbox

В реальной жизни 1С-разработчики помогают компаниям автоматизировать ежедневные задачи, считать налоги и зарплату, вести документацию. Такие специалисты работают в программе 1С на встроенном языке программирования. ChatGPT спрогнозировал, как применялась бы эта профессия на Марсе. 1С-разработчики занимались бы в первую очередь созданием программного обеспечения (ПО), специально адаптированного к уникальным задачам и требованиям жизни на планете. Например, ПО для управления системами жизнеобеспечения, мониторинга и контроля марсианской среды обитания, а также для оптимизации использования таких ресурсов, как вода и энергия.

Дата-аналитики с Марса

Дата-аналитик с Марса по представлению нейросети. Фото © Предоставлено LIFE / Skillbox

Дата-аналитики помогают бизнесу принимать верные решения на основе данных. Они оперативно собирают и анализируют информацию, находят аномалии в метриках, предоставляя информацию стейкхолдерам. Кроме того, специалисты помогают в построении и проверке гипотез, зачастую визуализируя результат своих исследований в виде графиков и диаграмм.

На Марсе, по мнению ChatGPT, дата-аналитики будут собирать и анализировать следующую информацию: атмосферные условия, температуру, уровень радиации и геологические данные. Помимо этого ChatGPT представил новую профессию — аналитика данных марсианской связи. Такие специалисты нужны для анализа коммуникационных данных, поскольку связь будет иметь решающее значение для координации сотрудничества между марсианскими поселениями и с Землёй.

Графический дизайнер с Марса

Вот так нейросеть Midjourney видит дизайнера будущего с Марса. Фото © Предоставлено LIFE / Skillbox

Графический дизайн — это профессия на стыке креатива и IT-технологий. Такой специалист с помощью визуальной коммуникации выражает идеи, смыслы и ценности бренда, создаёт фирменный стиль компании. В цифровой среде графический дизайнер становится всё более востребованным: в агентствах, государственных предприятиях и частных фирмах предпочитают держать в штате собственных специалистов.

Веб-дизайнер из будущего

Марсианский веб-дизайнер из будущего по версии Midjourney. Фото © Предоставлено LIFE / Skillbox

Веб-дизайнер отвечает не только за внешний вид, но и за функционал. Он проектирует сайты и приложения, являясь таким же IT-специалистом, как и, например, программист. Это популярная профессия, так как бизнес практически полностью переходит в онлайн и доля продаж в Интернете стремительно растёт.

ChatGPT предлагает познакомиться с новой профессией на Марсе — дизайнер визуальной коммуникации. Он занимался бы разработкой визуальных интерфейсов для систем связи, вывесок и информационных дисплеев, оптимизированных для марсианской среды.

Космические копирайтеры

Нейросеть Midjourney нарисовала образ космического копирайтера будущего. Фото © Предоставлено LIFE / Skillbox

В списке самых востребованных специалистов также оказались копирайтеры. Это авторы коммерческих текстов и главные помощники маркетологов. ChatGPT считает, что такие специалисты на Марсе могли бы разрабатывать коммуникационные стратегии и сообщения для марсианских миссий: у них бы получилось вызвать общественный интерес к прогрессу и достижениям. Также копирайтеры могли бы создавать контент для различных платформ и средств массовой информации, чтобы привлекать марсианских поселенцев и более широкую аудиторию.

Интернет-маркетологи

Марсианский интернет-маркетолог по представлению нейросети. Фото © Предоставлено LIFE / Skillbox

Интернет-маркетологи продвигают товары и услуги бизнеса в Сети. В их задачи входит анализ рынка, изучение целевой аудитории, а в дальнейшем — выстраивание эффективной маркетинговой стратегии и привлечение потребителей. В условиях неопределённости компании ищут специалистов, которые умеют действовать и помогают бизнесу получать прибыль даже в нестабильной обстановке. По мнению нейросети ChatGPT, специалисты по цифровому маркетингу могли бы сосредоточиться на продвижении космического туризма.

Продакт-менеджеры

Вот так нейросеть Midjourney видит продакт-менеджера будущего с Марса. Фото © Предоставлено LIFE / Skillbox

Продакт-менеджеры отвечают за создание цифровых и нецифровых продуктов, управляют командой, контролируют все этапы проектирования, запуска и развития продукта. Такие специалисты могут работать в абсолютно разных сферах, начиная от фармацевтики, IT, телекома и заканчивая сферой красоты или спортом.