Путешественники поделились 10 фото из поездок, и эти кадры вдохновляют отправиться в автоприключение
Кто хотя бы раз отправлялся в автопутешествие, знает, какой это кайф. Если вы ещё не испытали чуда на себе, посмотрите на 10 фото в подборке ниже — после такого кто угодно начнёт паковать вещи.
"Вот и подошло к концу моё дорожное путешествие по всей стране в трейлере, который стал моим домом. Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ТАКИМ ЖИВЫМ!" — ttthefineprinttt.
Фото © Reddit / ttthefineprinttt
"Поездка Нью-Йорк – Джаспер, Альберт – Нью-Мексико – Нью-Йорк. Всё на машине. Фотография сделана на бульваре Айсфилд в национальном парке Банф", — danny-wallace.
Фото © Reddit / danny-wallace
"Утренний вид из "окна". Аризона", — hehehe97.
Фото © Reddit / hehehe97
"Туманное путешествие по побережью Гумбольдта (Калифорния, США)", — thejournaloflosttime.
Фото © Reddit / thejournaloflosttime
"Автопутешествие бабушки и дедушки в 60-х годах через Швейцарские Альпы — настоящее зрелище", — Grasmere.
Фото © Reddit / Grasmere
"Биг-Сур (Калифорния) утром", — cpemgineer.
Фото © Reddit / cpemgineer
"Фудзияма, вид из соседнего города", — WdrFgt.
Фото © Reddit / WdrFgt
"Ехал ради этого заката 12 часов", — succcotash.
Фото © Reddit / succcotash
"Еду по дороге с таким вот видом в Монтане", — faticecreamsandwich.
Фото © Reddit / faticecreamsandwich
"Начните свой день с фотографии осенних обочин дороги", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
Reddit / Пользователь Reddit, WdrFgt