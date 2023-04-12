ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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12 апреля, 09:05

Путешественники поделились 10 фото из поездок, и эти кадры вдохновляют отправиться в автоприключение

Кто хотя бы раз отправлялся в автопутешествие, знает, какой это кайф. Если вы ещё не испытали чуда на себе, посмотрите на 10 фото в подборке ниже — после такого кто угодно начнёт паковать вещи.

"Вот и подошло к концу моё дорожное путешествие по всей стране в трейлере, который стал моим домом. Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ТАКИМ ЖИВЫМ!" ttthefineprinttt.

Фото © Reddit / ttthefineprinttt

"Поездка Нью-Йорк – Джаспер, Альберт – Нью-Мексико – Нью-Йорк. Всё на машине. Фотография сделана на бульваре Айсфилд в национальном парке Банф", — danny-wallace.

Фото © Reddit / danny-wallace

Фото © Reddit / danny-wallace

"Утренний вид из "окна". Аризона", — hehehe97.

Фото © Reddit / hehehe97

Фото © Reddit / hehehe97

"Туманное путешествие по побережью Гумбольдта (Калифорния, США)", — thejournaloflosttime.

Фото © Reddit / thejournaloflosttime

Фото © Reddit / thejournaloflosttime

"Автопутешествие бабушки и дедушки в 60-х годах через Швейцарские Альпы — настоящее зрелище", — Grasmere.

Фото © Reddit / Grasmere

Фото © Reddit / Grasmere

"Биг-Сур (Калифорния) утром", — cpemgineer.

Фото © Reddit / cpemgineer

Фото © Reddit / cpemgineer

"Фудзияма, вид из соседнего города", — WdrFgt.

Фото © Reddit / WdrFgt

Фото © Reddit / WdrFgt

"Ехал ради этого заката 12 часов", — succcotash.

Фото © Reddit / succcotash

Фото © Reddit / succcotash

"Еду по дороге с таким вот видом в Монтане", — faticecreamsandwich.

Фото © Reddit / faticecreamsandwich

Фото © Reddit / faticecreamsandwich

"Начните свой день с фотографии осенних обочин дороги", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

10 странных фото из отелей, после которых вообще никуда не захочется путешествовать... или наоборот

10 странных фото из отелей, после которых вообще никуда не захочется путешествовать... или наоборот

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Reddit / Пользователь Reddit, WdrFgt

Сергей Трофимов
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