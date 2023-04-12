Психолог назвала 10 секретных техник, позволяющих пресечь стресс на корню

Жизнь бывает полна волнительных ситуаций, и иногда мы чувствуем, что сил справиться нет. Стресс — это естественный механизм, и каждый из нас сталкивается с ним на разных этапах своей жизни. Эксперт напоминает, что именно он позволяет мозгу быстро реагировать на угрозы и опасности. Когда мы ощущаем стресс, активируется гормональная система и выделяются адреналин и кортизол. Эти гормоны усиливают внимание и концентрацию, ускоряют сердцебиение и дыхание, повышают мышечный тонус и усиливают кровоток. Когда-то именно благодаря стрессу человечество смогло выжить. Но сегодня, подчёркивает психолог Солис, стресс может вызываться не только непосредственной угрозой для жизни, но и другими факторами: проблемами в семье, работой, финансовыми проблемами, личными отношениями. Но, несмотря на это, мы все стремимся к счастью и успеху. И один из способов достичь этого — научиться управлять своим стрессом.

Когда стресс становится хроническим, он может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как артериальная гипертензия, болезни сердца и сосудов, нарушение сна и депрессия. Поэтому важно научиться управлять своим стрессом и находить способы расслабления и снятия напряжения Юлия Солис Психолог

Важно понимать, что каждый человек уникален и то, что работает для одного, может не работать для другого. Поэтому вместе с психологом Юлией Солис предлагаем вам несколько различных методов и техник, чтобы вы могли выбрать то, что лучше всего подходит вашему образу жизни и ситуации. Эти техники управления стрессом помогут вам чувствовать себя лучше и эффективнее справляться с жизненными вызовами, а также жить счастливо и быть успешным человеком.

1. Медитация

Секретные техники, которые точно помогут справиться со стрессом. Фото © Freepik

Это практика сосредоточения внимания и управления мыслями, чтобы достичь умиротворённого состояния. Есть множество способов медитации, но один из самых распространённых — сидеть в тишине на протяжении 10–15 минут и слушать своё дыхание. Цель — успокоить ум и тело, улучшить концентрацию внимания. Медитация поможет научиться управлять мыслями и эмоциями, а также снизить уровень стресса. Многие исследования показывают, что медитация является не только эффективным способом управления стрессом, но и может привести к снижению уровня страха, тревоги и депрессии, а также улучшить ваше эмоциональное и психическое здоровье.

2. Глубокое дыхание

Глубокое дыхание — ещё одна простая медитативная практика, которая может улучшить ваше физическое и эмоциональное состояние, сосредоточенность, снизить кровяное давление за счёт поступления кислорода в организм, а также улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы. Быстро пресекает стресс и снижает уровень тревоги и беспокойства. Практика глубокого дыхания может помочь вам расслабиться и уменьшить накопленное напряжение в теле и разуме.

3. Йога

Йога — это древняя практика, которая помогает улучшить физическое и эмоциональное здоровье. Она включает в себя различные позы, называемые асанами, дыхательные упражнения, медитацию и глубокую релаксацию. Практика йоги помогает улучшить гибкость, снизить уровень стресса, повысить настроение, уменьшить боли в спине, улучшить кровообращение. Она также способна улучшить настроение и сон, помочь справиться с повседневными стрессовыми ситуациями, улучшить психологическую устойчивость и повысить вашу эффективность. Йога — это комплекс упражнений, направленных на укрепление тела и уменьшение стресса. Во время занятий и медитации активируются участки мозга, ответственные за расслабление и снижение уровня стресса.

4. Осознанное управление временем

Психологические техники, которые понижают стресс и делают вас счастливее. Фото © Freepik

Использование ежедневных списков дел — это практика планирования своего времени и организации задач. Устанавливайте приоритеты, делегируйте задачи, планируйте перерывы на отдых — это уменьшает стресс. Благодаря тайм-менеджменту вы справитесь с тревожностью, улучшите продуктивность и достигните своих целей. Кроме того, не стоит забывать об управлении временем и паузах, которые помогают установить баланс между работой и личной жизнью.

5. Правильный отдых

Отдых — это важная часть управления стрессом. Он может включать в себя сон, перерыв от работы и других обязанностей, а также время для хобби. Отдых является необходимым компонентом здоровой жизни и техникой пресечения стресса. Иногда даже небольшой перерыв может помочь снять усталость, снизить уровень стресса и тревоги, а также повысить эффективность и продуктивность. Регулярный отдых позволяет ощутить себя более сбалансированным и здоровым, а также справиться со стрессовыми ситуациями более эффективно. А его недостаток приводит к нарушению баланса гормонов, ухудшению настроения, раздражительности и увеличению чувства тревоги, что вполне может спровоцировать более высокий уровень стресса, тревоги и депрессии.

6. Соблюдение пауз в течение дня

Паузы — это короткие перерывы в течение дня, которые отлично помогают выдохнуть и справиться со стрессом. Передышки улучшают психическое и физическое здоровье. Они могут включать в себя короткие прогулки на свежем воздухе, сеансы медитации, простые упражнения растяжки или просто перерывы от работы и технологий. Паузы в течение дня помогут вам ощутить себя более бодрым.

7. Позитивное мышление и аффирмации

Аффирмации и позитивное мышление помогают бороться со стрессом. Фото © Freepik

Позитивное мышление позволяет изменить ваше отношение к стрессу, сделав его менее угрожающим и более контролируемым. Эта техника включает в себя поиск положительных сторон ситуации, нахождение альтернативных решений проблемы и сосредоточение на своих сильных сторонах. Аффирмации работают на уровне мыслей и убеждений. Они перепрограммируют установки, что помогает человеку смотреть на жизнь более оптимистично и уверенно. Позитивное мышление способствует уменьшению чувства беспокойства и тревоги, что также может снизить уровень кортизола.

8. Пища из полезных продуктов

Регулярное питание и употребление полезных продуктов также могут снизить уровень стресса. Овощи, фрукты, орехи и рыба содержат витамины и минералы, необходимые для организма.

9. Социальная поддержка

Социальная поддержка — это поддержка, которую вы получаете от своих близких, друзей или коллег в трудных ситуациях. Общение с людьми, которые понимают и поддерживают, помогает справиться со стрессом и чувствовать себя более уверенно.

10. Хобби

Хобби может быть отличным способом снять стресс и забыть о повседневных проблемах. Исследование чего-то нового и интересного помогает ощутить себя более уверенно и счастливо в жизни. Хобби также снижает уровень стресса, так как помогает расслабиться и отвлечься от проблем.