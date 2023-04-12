Назван волшебный день, когда получится выпросить у начальства повышение и прибавку к зарплате

Казалось бы, все будни равны между собой, потому что они рабочие. Однако, по утверждению астролога Ирины Шалевой, каждая из семи планет повелевает определённым днём недели. Значит, есть среди них и тот, который располагает к переговорам и принятию компромиссов. Если зарядиться энергетикой небесного светила, получится войти в гармонию с космосом и поймать удачу за хвост.

Четвергу покровительствует Юпитер — планета удачи и социальной реализации. В этот день хорошо устраиваться на новую работу, заключать важные сделки, проводить совещания и разговаривать с руководством о повышении Ирина Шалева Астролог

Оказалось, что этот волшебный день, когда можно просить повышение, — четверг. Юпитер поддерживает целеустремлённость и решительность. По словам астролога, если в это время поговорить с начальством на волнующие темы и при этом быть уверенным в себе, то успех гарантирован. "Делайте акцент на своём профессионализме и компетенциях", — посоветовала Ирина.

В какой день недели лучше просить повышение и публично выступать? Фото © Freepik

Также Юпитер наделит спокойствием перед публичными выступлениями, если они запланированы на четверг, поможет свершиться крупным делам и проектам и решиться на глобальные перемены или изучение чего-то нового.

Кроме того, день благоприятен для выступлений на публике, важных презентаций, рекламных мероприятий, получения новых знаний, выбора обучающих программ, планирования и начала путешествий, юридических процедур и обращения в госорганы Ирина Шалева Астролог

Также астролог подчёркивает, что четвёртый день недели отлично подходит для похода в храм и духовных практик. Не стоит лениться в этот день и на работе. Пусть Юпитер и не самая подвижная планета, энергетика дня всё равно располагает к активности. Будет хорошо, если в четверг получится сделать шаг навстречу мечте или заняться тем, в чём хотелось бы достичь успеха.⁣