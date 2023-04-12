Сразу несколько районов Саудовской Аравии завалило снегом

Сразу в нескольких районах на юго-западе Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Больше других оказались затронуты округа Эль-Баха и Эль-Намас, сообщает телеканал Sky News Arabia .

Из-за погодных условий многие дороги в ряде населённых пунктов оказались попросту заблокированы, машины застревают в сугробах. Для расчистки полос пришлось выводить строительную технику, но и она, судя по всему, не совсем справляется. Некоторые школы уже на время перешли на удалённое обучение.