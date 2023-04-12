КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 12:13

Сразу несколько районов Саудовской Аравии завалило снегом

Сразу в нескольких районах на юго-западе Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Больше других оказались затронуты округа Эль-Баха и Эль-Намас, сообщает телеканал Sky News Arabia.

В Саудовской Аравии выпал снег. Видео © Twitter / tags_algharbiuh

Из-за погодных условий многие дороги в ряде населённых пунктов оказались попросту заблокированы, машины застревают в сугробах. Для расчистки полос пришлось выводить строительную технику, но и она, судя по всему, не совсем справляется. Некоторые школы уже на время перешли на удалённое обучение.

Снег на территории заповедника на Камчатке окрасился в фиолетовый цвет

Снег на территории заповедника на Камчатке окрасился в фиолетовый цвет

Ранее Лайф сообщал, что вулкан Шевелуч на Камчатке снова выбросил десятикилометровый столп пепла. В некоторых населённых пунктах лежит 20-сантиметровый слой. Напомним, что извержение вулкана продолжается уже вторые сутки.

Обложка ©

Twitter / tags_algharbiuh

Наталья Исакова
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