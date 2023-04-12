Сразу несколько районов Саудовской Аравии завалило снегом
Сразу в нескольких районах на юго-западе Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Больше других оказались затронуты округа Эль-Баха и Эль-Намас, сообщает телеканал Sky News Arabia.
В Саудовской Аравии выпал снег. Видео © Twitter / tags_algharbiuh
Из-за погодных условий многие дороги в ряде населённых пунктов оказались попросту заблокированы, машины застревают в сугробах. Для расчистки полос пришлось выводить строительную технику, но и она, судя по всему, не совсем справляется. Некоторые школы уже на время перешли на удалённое обучение.
Ранее Лайф сообщал, что вулкан Шевелуч на Камчатке снова выбросил десятикилометровый столп пепла. В некоторых населённых пунктах лежит 20-сантиметровый слой. Напомним, что извержение вулкана продолжается уже вторые сутки.
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