Снег на территории заповедника на Камчатке окрасился в фиолетовый цвет

Снежный покров на склоне Железнодорожного хребта в Кроноцком заповеднике на Камчатке окрасился в фиолетовый цвет. Об этом сообщила газета kp.ru.







Увидели эту природную аномалию сотрудники заповедника Анна Елисеева и Илья Кудряшов, когда патрулировали территории в 25 километрах от кордона Кроноки на побережье бухты Ольга. Помимо фиолетового цвета снега они заметили витающий в воздухе запах жимолости, которая в регионе созревает в июле. По словам Елисеевой, в месте необычного окраса снежного покрова не было ничьих следов, поэтому такая аномалия — естественное природное явление.

"Мы, конечно, немного испугались, но вспомнили о подобном явлении, которое наблюдается в Альпах, на Кавказе, Урале. Там снег при температуре чуть выше ноля окрашивается в розовый или красный цвет и источает запах арбузов. Так проявляют себя водоросли. Мы загуглили название — хламидомонада снежная", — рассказала сотрудница заповедника.

По её мнению, эти организмы появляются в Камчатском крае из-за изменения климата, ведь в последнее время температура воздуха там составляет плюс два градуса. Пробы фиолетового снега уже собрали инспекторы, поэтому в скором времени специалисты проведут анализы и узнают причину происхождения этого необычного явления.