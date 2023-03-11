В Сети появились пугающие видео "дождя" из червей после бури
В Сети появилось видео "дождя" из червей в китайской провинции Ляонин
Китайскую провинцию Ляонин на северо-западе страны атаковали черви, причём с неба. Видео странного "дождя" появилось в Сети, пользователи бросились наперебой обсуждать, что же на самом деле произошло в регионе.
В Китае прошёл "дождь" из червей. Видео © Twitter / AlbertHoward888
На кадрах показана китайская улочка, где припаркованные автомобили буквально облеплены червями, они же валяются и под ногами прохожих. Эксперты предполагают, что сильный ветер просто унёс червей, а когда буря стихла — жители и увидели их на улицах. Подобное уже не раз фиксировалось на планете. Но есть и другая версия: на видео обычные цветки тополя, которые лишь напоминают по форме гусениц.
Ранее сообщалось, что в Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который учёные связывают с Судным днём, потому что последствиями могут стать климатические аномалии, кризисы в мировой экономике и голод.
Twitter / AlbertHoward888