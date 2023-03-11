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11 марта, 13:47

В Сети появились пугающие видео "дождя" из червей после бури

В Сети появилось видео "дождя" из червей в китайской провинции Ляонин

Китайскую провинцию Ляонин на северо-западе страны атаковали черви, причём с неба. Видео странного "дождя" появилось в Сети, пользователи бросились наперебой обсуждать, что же на самом деле произошло в регионе.

В Китае прошёл "дождь" из червей. Видео © Twitter / AlbertHoward888

На кадрах показана китайская улочка, где припаркованные автомобили буквально облеплены червями, они же валяются и под ногами прохожих. Эксперты предполагают, что сильный ветер просто унёс червей, а когда буря стихла — жители и увидели их на улицах. Подобное уже не раз фиксировалось на планете. Но есть и другая версия: на видео обычные цветки тополя, которые лишь напоминают по форме гусениц.

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Обложка ©

Twitter / AlbertHoward888

Татьяна Миссуми
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