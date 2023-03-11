В Сети появились пугающие видео "дождя" из червей после бури

Китайскую провинцию Ляонин на северо-западе страны атаковали черви, причём с неба. Видео странного "дождя" появилось в Сети, пользователи бросились наперебой обсуждать, что же на самом деле произошло в регионе.

На кадрах показана китайская улочка, где припаркованные автомобили буквально облеплены червями, они же валяются и под ногами прохожих. Эксперты предполагают, что сильный ветер просто унёс червей, а когда буря стихла — жители и увидели их на улицах. Подобное уже не раз фиксировалось на планете. Но есть и другая версия: на видео обычные цветки тополя, которые лишь напоминают по форме гусениц.