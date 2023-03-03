Сигнал из космоса: Откуда в Подмосковье появилось полярное сияние Учёные наблюдают неуклонное усиление мощности солнечной радиации, которая постоянно бомбардирует нашу планету. 2 марта, 23:40 Северное сияние и вид на Шепелёвский маяк на берегу Финского залива. Кадр из видео YouTube / Юджин

Северное сияние в Подмосковье?

Неожиданные полярные сияния в средних широтах России — последствия недавних мощных событий на Солнце, и в ближайшие годы таких явлений станет больше, объяснил Лайфу старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Чернышов. Напомним, в конце февраля 2023 года северное сияние наблюдали в том числе в Санкт-Петербурге, Калининградской области и даже в подмосковном Сергиевом Посаде.

Северное сияние над Сергиевом Посадом. Фото © VK / Все новости Сергиева Посада и округа / Дмитрий Костюк

Как рассказал учёный, Солнце сейчас приближается к пику 11-летнего цикла своей активности (его ожидают к 2025 году) — и недавно физики наблюдали несколько явных симптомов того, что у нашей звезды сейчас очень плохое настроение.

— Чтобы полярное сияние добралось до Московской области, должна случиться очень сильная геомагнитная буря. И за последние несколько дней действительно было несколько вспышек класса М — это довольно мощные вспышки и корональные выбросы массы, — подчёркивает Александр Чернышов.

По словам специалиста ИКИ РАН, на самом деле подобное происходит каждые несколько лет. Он привёл в пример событие 17 марта 2015 года, которое за рубежом прозвали "бурей святого Патрика": 17 марта — день этого небесного покровителя. Тогда после сильной вспышки на Солнце полярные сияния тоже наблюдали жители Центральной полосы России.

Можно сказать, что нам повезло, потому что, чтобы это увидеть, нужно ясное небо. Александр Чернышов Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН

Как возникает полярное сияние

Землю всё время обдувает солнечным ветром, то есть потоком заряженных и очень вредоносных солнечных частиц. И летят они со скоростью как минимум несколько сотен километров в секунду. А если, к примеру, на Солнце случилось какое-нибудь особо яркое событие — мощнейший выброс массы из солнечной короны, то эта масса каждую секунду может преодолевать всю тысячу километров, если не полторы. Если бы всё это беспрепятственно достигало поверхности Земли, никакая жизнь на этой поверхности была бы, скорее всего, невозможна.

Мощная солнечная вспышка. Видео предоставлено ИКИ РАН

Что именно проделывают заряженные солнечные частицы со всем, что попадается у них на пути: они выбивают из встретившихся атомов электроны. Это называется ионизацией — обыкновенный нейтральный атом превращается в ион. А такое разрушение с жизнью несовместимо. Так и работает радиация — она убивает на уровне атомов.

И живы мы при этом в основном благодаря тому, что в раскалённом земном ядре идёт мощнейший электрический ток, а вместе с ним возникает и магнитное поле. Так образуется магнитосфера Земли. Она окружает планету невидимым щитом и не пропускает к ней эти частицы, им приходится либо огибать планету, либо циркулировать вдоль линий её магнитного поля. Эти линии выходят из окрестностей южного магнитного полюса, огибают Землю со всех сторон и входят в северный магнитный полюс. А перед этим, соответственно, в атмосферу. Кстати, магнитные полюса находятся не совсем там, где географические, а самое интересное — с точки зрения физики — на Севере находится южный магнитный полюс Земли, а в Антарктиде — северный.

Так вот, что именно происходит при полярном сиянии, очень доходчиво показано на видео ниже. Дело в том, что непосредственно из полюсов идут открытые, незамкнутые силовые линии — они бесконечно устремлены в космос. А солнечные частицы в нашу атмосферу пригоняются только по замкнутым линиям. Потому-то сияния и наблюдают только, грубо говоря, по кругу вокруг полюсов, точнее, по овалу, он называется авроральным овалом. И во время мощной солнечной атаки получается примерно так: солнечный ветер изгибает некоторые открытые линии магнитного поля таким образом, что на "ночной стороне" они смыкаются и немедленно начинают гнать к обоим полюсам добравшиеся туда солнечные частицы.

Как возникает полярное сияние. Видео предоставлено ИКИ РАН

Почему полярные сияния бывают в средних широтах

Когда Солнце становится очень свирепым, на Землю обрушивается такой шторм плазмы, что этот овал свечения вокруг полюса становится шире и простирается дальше к югу, объяснил специалист ИКИ РАН. Для понимания он показал вот такую иллюстрацию. Слева — полярные сияния при спокойном Солнце, справа — ситуация во время сильной активности светила.

Полярные сияния при спокойном Солнце (слева) и во время геомагнитной бури (справа). Фото предоставлено ИКИ РАН

— Когда больше силовых линий земного магнитного поля замыкаются, то этот авроральный овал расширяется и начинает смещаться в сторону экватора, — говорит учёный.

Почему полярные сияния возникают чаще весной и осенью

Во время весеннего и осеннего равноденствий Земля повёрнута к Солнцу так, что ось вращения планеты оказывается почти перпендикулярно к плоскости её орбиты. Другими словами, полюса Земли "встречаются" с солнечным ветром под прямым углом. И это создаёт максимальные "удобства" для проникновения заряженных частиц в верхнюю атмосферу, а значит, для полярных сияний.

На какой высоте возникают полярные сияния

Фото © Unsplash / Jonatan Pie

В основном на высоте примерно 100–200 километров, то есть там, где уже начинаются плотные слои атмосферы, в которых сгорают мелкие метеоры и даже целые космические аппараты. Поэтому полярными сияниями любуются космонавты и астронавты: МКС летает на высоте 400 с небольшим километров.

От чего зависит цвет полярного сияния

Почему вообще возникает свечение: заряженная частица солнечной плазмы ударяется в атом, скажем, азота или кислорода, выбивает из него электрон (может быть, даже не один) — и в момент вылета этого электрона из его атомной семьи испускается фотон. Частица света. И в случае разных атомов свет получается разной длины волны, а значит, разного цвета.

— Как правило, светится кислород и азот. Когда мы видим красное и зелёное свечение, это, скорее всего, кислород. Его атомы довольно долго сохраняются в возбуждённом состоянии и, соответственно, светятся. Азот тоже может светиться, свет получается такой фиолетово-синий. Но возбуждённый азот живёт меньше по времени, поэтому его немного сложнее увидеть, — просветил Александр Чернышов.

Авторы Адель Романенкова