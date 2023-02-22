Гнев небес: Учёный объяснил природу удивительных вспышек перед землетрясениями в Турции С помощью этого природного феномена можно было бы предсказывать новые подземные толчки. 21 февраля, 23:40 Фото © Getty Images / Jeny S

Эффектные голубые вспышки, которые неоднократно наблюдали за секунды до землетрясений в Турции, происходят из-за наэлектризованности атмосферы над местом подземного толчка, объяснил Лайфу доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. Стоит отметить, что он много лет изучает возможности прогнозирования землетрясений.

— В нормальных условиях атмосферное электрическое поле составляет 100 вольт на метр. Оно генерируется грозовой активностью на земле, распространяется по всей планете. Между ионосферой и землёй течёт очень маленький ток. А перед землетрясением напряжённость электрического поля может быть и один киловольт на метр, и десять киловольт, и сорок киловольт, — говорит доктор физико-математических наук.

По его словам, есть разные версии того, как именно генерируется это электрическое поле. Одна из них — так называемый пьезоэлектрический эффект: усиливающееся механическое давление внутри твёрдого материала создаёт в нём электрическое поле.

— Чем больше кристаллического материала, например гранита, тем сильнее генерируемое электрическое поле. И в этом регионе генерируется электрическое поле большой амплитуды. А если это поле достигает величины, превосходящей пробойное напряжение атмосферы, то происходит разряд, точно так же, как при разряде молнии. И максимальное напряжение достигается как раз перед самым землетрясением, — рассказал учёный.

Сами вспышки происходят за мгновения до подземного толчка, но напряжение электрического поля начинает накапливаться гораздо раньше, и его можно измерять, подчеркнул доктор физико-математических наук. Существуют датчики напряжения электрического поля в атмосфере, в России они установлены в научных организациях, которые занимаются этой проблемой. Если бы подобное оборудование постоянно работало в сейсмоопасных регионах, это был бы один из эффективных способов отслеживания предвестников землетрясений, заверил Сергей Пулинец. К сожалению, пока подобные предвестники чаще фиксируют уже "постфактум", когда землетрясение уже началось, посетовал учёный.

Сергей Пулинец. Фото © YouTube / Black Science

— Для отслеживания предвестников землетрясений в реальном времени нужна либо очень мощная автоматизация этого процесса, которой нет, либо в каждой стране создавать такую службу. Мы готовы поделиться знаниями о том, что смотреть, как это наблюдать, — заверил специалист ИКИ РАН.

Незадолго до нового землетрясения на границе Турции и Сирии 21 февраля 2023-го тоже наблюдались определённые "предвестники" и было видно, что под землёй в этом регионе продолжаются активные процессы. Сергей Пулинец также отметил, что нынешний подземный толчок — уже другое сейсмическое событие, отдельное от предыдущих.

— Это уже новое событие, новый толчок. Первые подземные толчки были чуть севернее, этот — южнее. Продолжение заключается в том, что там идёт тектоническая трансформация. Есть предположения, что этот разлом будет расходиться. Идёт распространение этой трансформации вдоль Восточно-Анатолийского разлома, — полагает доктор наук.

Авторы Адель Романенкова