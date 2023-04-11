Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 16 апреля

Рунический гороскоп для знака зодиака Овен на 11–16 апреля 2023-го

Знак зодиака Овен — рунический гороскоп на апрель. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: перевёрнутые Турисаз и Альгиз, Эйваз говорят, что нерешённые проблемы могут привести к серьёзным переменам в жизни. Сейчас нужно сконцентрироваться на сохранении достигнутого результата и вынесенных уроках из прошлого, а не провоцировать ссоры и споры.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 11–16 апреля 2023-го

Рунический прогноз для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: перевёрнутый Уруз, Эваз и Хагалаз советуют ориентироваться на собственные возможности, на тот баланс сил, который имеется у вас в данный промежуток времени. На неделе с 11 по 16 апреля есть высокий риск переоценить себя и быстро выдохнуться. В это время лучше больше анализировать, чем делать.

Рунический прогноз для Близнецов на 11–16 апреля

Гороскоп для Близнецов на апрель. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: перевёрнутый Эваз, Йера и Кено говорят о правильности избранного вами пути. Именно в это время вы сможете понять, как сделать свою жизнь максимально приятной. Появится понимание, что нужно делать дальше, а совершённые ранее ошибки уже не будут восприниматься негативно.

Знак зодиака Рак: Рунический прогноз на 11–16 апреля 2023-го

Знак зодиака Рак — астрологический прогноз на неделю с 11 по 16 апреля. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: Хагалаз, перевёрнутый Эваз и Альгиз говорят, что в данное время вы можете не беспокоиться о происходящих событиях, так как они в любом случае будут вам полезны в той или иной степени. Но всегда важно помнить о рисках и учитывать их в перспективе, чтобы не потерпеть крах. Поэтому вовремя принятые решения помогут стабилизировать и оптимизировать ситуацию, чтобы вы достигли именно того, чего вы желаете.

Рунический гороскоп для Льва на 11–16 апреля

Что ждёт по гороскопу Льва? Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: перевёрнутая Райдо, Ансуз и Лагуз не советуют начинать каких-то новых дел, отправляться в новые пути. На неделе с 11 по 16 апреля важно прислушаться к себе и окружающим, понять, сходятся ли ваши запросы с тем, что даёт жизнь. Руны говорят, что сейчас вы сможете достичь больших результатов в своём деле, не изменяя направления движения.

Знак зодиака Дева: Рунический прогноз на 11–16 апреля 2023-го

Знак зодиака Дева — рунический гороскоп на неделю. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: Альгиз, перевёрнутый Ансуз и Гебо говорят, что на этой неделе общение с людьми принесёт пользу. В целом ждёт очень благоприятное время: вы можете наладить и укрепить взаимоотношения и преодолеть множество проблем, если прислушаетесь к себе и правильно растолкуете полученную информацию.

Рунический прогноз для знака зодиака Весы на 11–16 апреля

Гороскоп для Весов на апрель. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: перевёрнутый Тейваз, Гебо и Хагалаз не рекомендуют планировать каких-то важных решений и значимых дел на неделе с 11 по 16 апреля. Этот период непредсказуем с точки зрения перспектив развития ситуаций. Но очень благоприятен для налаживания коммуникации и укрепления взаимоотношений. Именно сейчас можно обрести опору в виде надёжных партнёров и людей, в которых вы видите своё будущее.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 11–16 апреля 2023-го

Что ждёт Скорпиона на неделе с 11 по 16 апреля. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: перевёрнутые Манназ, Перт и Турисаз советуют вам учесть предыдущий опыт общения с людьми. События из прошлого могут быть забыты не всеми, они до сих пор кого-то волнуют. Потому на неделе с 11 по 16 апреля есть вероятность столкнуться с неблагоприятными последствиями принятых решений именно таких личностей. Но если вы примерно знаете, кто и как мог хотеть вам навредить, то сможете избежать неприятностей.

Рунический гороскоп для Стрельца на 11–16 апреля

Рунический прогноз для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: Вуньо, Наутиз и Райдо открывают для вас новые возможности, дают шанс найти равновесие и точку опоры для внутренней гармонии и покоя. Однако и предупреждают: нельзя забывать о других сферах вашей жизни. Поэтому на неделе с 11 по 16 апреля получится достичь равновесия и по-новому распределить приоритеты в жизни.

Знак зодиака Козерог: Рунический прогноз на неделю 11–16 апреля 2023-го

Какой прогноз у знака зодиака Козерог? Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: Эйваз, Феху и Йера пророчат на неделе желаемые изменения. Получится не только что-то купить, но и заложить фундамент для будущих успешных начинаний. На неделе с 11 по 16 апреля вы сможете принять решение о кардинальной перемене в бизнесе. В целом пересмотреть и переоценить принцип и тактику своей жизни. Перемены могут быть болезненными, но помогут встать на новый путь.

Рунический гороскоп для знака зодиака Водолей на 11–16 апреля 2023-го

Что ждёт Водолеев по гороскопу на неделе с 11 по 16 апреля? Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: Отал, перевёрнутая Райдо и Дагаз советуют вам завершить все дела, которые не принесли результата, и начать с чистого листа. На неделе с 11 по 16 апреля следует сосредоточиться на будущем, отбросить неполучившиеся попытки и пробовать снова, не теряя веру в свой успех.

Знак зодиака Рыбы: Рунический прогноз на неделю 11–16 апреля 2023-го

Знак зодиака Рыбы: рунический прогноз. Фото © Shutterstock