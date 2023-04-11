10 уморительных фото, которые стопроцентно поймёт любая мама, а остальные лишь ужаснутся
Материнство — это вам не для слабонервных. Иногда наши мамочки сталкиваются с такими челленджами, что волосы на спине седеют! Собрали десять кадров, которые это прекрасно иллюстрируют.
"Вот в таком виде мои дети оставляют свои зубные щётки", — Reptarro52.
Фото © Reddit / Reptarro52
"Зато какая довольная!" — madjedi55.
Фото © Reddit / madjedi55
"Первая кнопка, которую он решил нажать!" — SmallSmoothRock.
"Не трогать". Фото © Reddit / SmallSmoothRock
"Разозлился на меня из-за того, что я запретила ему прыгать с балкона", — OFFICIAL_NYTRO.
Фото © Reddit / OFFICIAL_NYTRO
"И ни одной пары..." — Piratey_Pirate.
Фото © Reddit /Piratey_Pirate
"Мой сын — вор!" — swansonsmeat.
Фото © Reddit / swansonsmeat
"Мой четырёхлетний сын собрал мою клавиатуру после чистки. Спасибо ему за помощь", — Wastey111.
Фото © Reddit / Wastey111
"Пока я спала, мой четырёхлетний сын решил покулинарить и приготовил вот ЭТО. Спасибо, я не голодна", — NoahNoFifth.
Фото © Reddit / NoahNoFifth
"Каждый раз, когда я приношу коробку пончиков, на следующее утро коробка уже пустая. На этот раз я попыталась застолбить себе парочку", — DoubleUJayDee.
"Эти два пончика — мои!". Фото © Reddit / DoubleUJayDee
"Как рассказать, что у вас в семье трехлетний ребёнок, не говоря ни слова", — Lost-Cateran.
Фото © Reddit / Lost-Cateran
Reddit / swansonsmeat, Lost-Cateran