ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 08:04

10 уморительных фото, которые стопроцентно поймёт любая мама, а остальные лишь ужаснутся

Материнство — это вам не для слабонервных. Иногда наши мамочки сталкиваются с такими челленджами, что волосы на спине седеют! Собрали десять кадров, которые это прекрасно иллюстрируют.

"Вот в таком виде мои дети оставляют свои зубные щётки", — Reptarro52.

Фото © Reddit / Reptarro52

Фото © Reddit / Reptarro52

"Зато какая довольная!" madjedi55.

Фото © Reddit / madjedi55

Фото © Reddit / madjedi55

"Первая кнопка, которую он решил нажать!" SmallSmoothRock.

"Не трогать". Фото © Reddit / SmallSmoothRock

"Не трогать". Фото © Reddit / SmallSmoothRock

"Разозлился на меня из-за того, что я запретила ему прыгать с балкона", — OFFICIAL_NYTRO.

Фото © Reddit / OFFICIAL_NYTRO

Фото © Reddit / OFFICIAL_NYTRO

"И ни одной пары..." Piratey_Pirate.

Фото © Reddit /Piratey_Pirate

Фото © Reddit /Piratey_Pirate

"Мой сын — вор!" swansonsmeat.

Фото © Reddit / swansonsmeat

Фото © Reddit / swansonsmeat

"Мой четырёхлетний сын собрал мою клавиатуру после чистки. Спасибо ему за помощь", — Wastey111.

Фото © Reddit / Wastey111

Фото © Reddit / Wastey111

"Пока я спала, мой четырёхлетний сын решил покулинарить и приготовил вот ЭТО. Спасибо, я не голодна", — NoahNoFifth.

Фото © Reddit / NoahNoFifth

Фото © Reddit / NoahNoFifth

"Каждый раз, когда я приношу коробку пончиков, на следующее утро коробка уже пустая. На этот раз я попыталась застолбить себе парочку", — DoubleUJayDee.

"Эти два пончика — мои!". Фото © Reddit / DoubleUJayDee

"Эти два пончика — мои!". Фото © Reddit / DoubleUJayDee

"Как рассказать, что у вас в семье трехлетний ребёнок, не говоря ни слова", — Lost-Cateran.

Фото © Reddit / Lost-Cateran

Фото © Reddit / Lost-Cateran

10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

Обложка ©

Reddit / swansonsmeat, Lost-Cateran

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров