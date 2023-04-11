10 уморительных фото, которые стопроцентно поймёт любая мама, а остальные лишь ужаснутся

"Вот в таком виде мои дети оставляют свои зубные щётки", — Reptarro52.

Фото © Reddit / Reptarro52

"Зато какая довольная!" — madjedi55.

Фото © Reddit / madjedi55

"Первая кнопка, которую он решил нажать!" — SmallSmoothRock.

"Не трогать". Фото © Reddit / SmallSmoothRock

"Разозлился на меня из-за того, что я запретила ему прыгать с балкона", — OFFICIAL_NYTRO.

Фото © Reddit / OFFICIAL_NYTRO

"И ни одной пары..." — Piratey_Pirate.

Фото © Reddit /Piratey_Pirate

"Мой сын — вор!" — swansonsmeat.

Фото © Reddit / swansonsmeat

"Мой четырёхлетний сын собрал мою клавиатуру после чистки. Спасибо ему за помощь", — Wastey111.

Фото © Reddit / Wastey111

"Пока я спала, мой четырёхлетний сын решил покулинарить и приготовил вот ЭТО. Спасибо, я не голодна", — NoahNoFifth.

Фото © Reddit / NoahNoFifth

"Каждый раз, когда я приношу коробку пончиков, на следующее утро коробка уже пустая. На этот раз я попыталась застолбить себе парочку", — DoubleUJayDee.

"Эти два пончика — мои!". Фото © Reddit / DoubleUJayDee

"Как рассказать, что у вас в семье трехлетний ребёнок, не говоря ни слова", — Lost-Cateran.