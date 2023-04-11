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11 апреля, 06:22

На Филиппа Киркорова опять подали в суд

Организаторы отменённого концерта в Воронеже потребовали у Киркорова 4,5 млн

<p>Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На певца Филиппа Киркорова подали в суд из-за срыва концерта в Воронеже в прошлом году — его отменили местные власти после обращений активистов. Как сообщает Mash, иск подала фирма, занимавшаяся организацией шоу.

Мероприятие должно было состояться в начале осени, но тут вмешались общественники, припомнившие артисту скандал с танцами на кресте. В итоге концерт прошёл в феврале, однако организаторы — компания "Культурная служба" — всё равно остались недовольны, так как потеряли деньги на подготовку к осеннему шоу. Сумма иска составляет четыре с половиной миллиона рублей.

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Ранее Лайф сообщал, что Киркоров выиграл суд у православных активистов из-за скандала с танцами на кресте. Адвокаты певца объяснили, что песня "Мария Магдалина" посвящена покойной матери исполнителя, а дома у него есть иконы из Афона и личная часовня.

Никита Никонов
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