"Слов на ветер не бросаю": Киркоров открыл дорогу в финал любимчику и несправедливо выгнал талантливую маску

Начинаем новую неделю с новостей о нашумевшем шоу "Маска". Кого же на этот раз пришлось изгнать членам жюри? На прошлой неделе проект покинула Анна Шульгина (Шена) по решению собственной мамы Валерии. Осталось всего семь участников, каждый из которых довольно силён. Напомним, популярное шоу "Маска" — это адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer (популярной во всём мире программы).

В 9-м выпуске 4-го сезона среди кандидатов на выбывание были Хомяк, исполнивший композицию "Человек дождя", Пудель с Blue suede shoes и Горностай, поразивший жюри песней "Улетай на крыльях ветра". Если первые два участника уже были на распутье, для пёселя такое случилось впервые. Зрители в зале спасли маску Хомяка, отдав 46,8% своих голосов. А вот судьбы остальных двух пришлось решать уже Валерии, Тимуру Родригезу, Алексею Воробьёву, Регине Тодоренко и, конечно, председателю жюри Филиппу Киркорову.

Кто скрывается под маской Пуделя, который чуть не вылетел из проекта? Фото © Rutube / НТВ

"Моё решение будет очень сложным… Я не был к этому готов, правда. Не знал, что вы будете вдвоём вот так стоять перед нами и нам придётся выбирать", — сказал Тимур, которому выпал жребий голосовать первым. Так как в прошлый раз шоумен голосовал против Горностая, то в этот раз решил поддержать его, ведь "два раза подряд говорить гадости одному артисту" он не может. Родригез сделал свой выбор и извинился за него перед Пуделем.

Следующей слово взяла Регина Тодоренко. Она, наоборот, отдала голос Пуделю и пожелала, чтобы "новая жизнь" после шоу началась у второй маски. Алексей Воробьёв настойчиво бился за Горностая. "Одной из масок я пообещал, что я буду биться за неё до конца. Я словами не бросаюсь, так что я хочу, чтобы в шоу продолжил свой путь Горностай и маску снял Пудель", — высказался артист.

Валерия выразила общее мнение, как всё тяжелее и тяжелее делать выбор, ведь остались самые лучшие артисты. "Мы к ним так привыкли уже, срослись. Нам ни с кем не хочется расставаться. <…> Для меня совершенно непонятно, кто скрывается под маской Пуделя. И я не могу сказать, что для меня на 100% ясно, кто скрывается под маской Горностая. <...> Поэтому для меня большую загадку представляет Пудель. И я бы хотела, чтобы он остался в проекте", — выразила свою позицию певица Валерия.

Какую маску спасли зрители в зале в шоу "Маска" 9 апреля. Фото © Rutube / НТВ

Таким образом, голоса распределились поровну. Решающее слово было за королём российской эстрады Филиппом Бедросовичем. Выбор ему дался легко. Поражённый талантом маски, Киркоров решил бороться за неё до конца. "Слов на ветер не бросаю. И как бы ни было печально, сегодня проигрывает Горностай. А Пудель продолжает свою дорогу, я надеюсь, дойдёт до финала. Я буду очень за тебя болеть, Пуделёк, потому что ты очень обалденный. Горностай, не обижайся".

Судьи проголосовали, пришло время раскрыть личность артиста на сцене. В 9-м выпуске шоу "Маска" 9 апреля сняли маску с Горностая. У жюри было много версий, кто же скрывался за ярким костюмом, но под конец все пришли к одной. Но оказались ли догадки верны? Да, звёздные судьи угадали. Под маской Горностая скрывалась Диана Анкудинова — 19-летняя талантливая певица с удивительным и запоминающимся голосом, победительница второго сезона и обладатель Гран-при суперсезона проекта "Ты супер!".

Под маской Горностая скрывалась певица Диана Анкудинова. Фото © Rutube / НТВ

"Надо что-то сказать, да? <…> Я, честно сказать, не готовила речь совсем, потому что была уверена: ну нет, не сегодня. Но жизнь у нас разная бывает, и я это прекрасно понимаю. Не буду говорить, что мне не обидно, что я не расстроилась. Я расстроилась, потому что я очень люблю Горностая. Потому что я хочу видеть эти глаза. Каждый раз, когда я приходила, я его гладила. Мы с ним договаривались, как будем делать номер, как отвечать, как вести себя. Я очень благодарна, что прошла такой большой путь на этом проекте", — произнесла ответную речь Диана.

Жюри поблагодарило Диану за участие и подарки, которые она им преподнесла. А Филипп Киркоров добавил: "Вы влюбили в себя миллионы, когда выиграли грандиозный проект на канале НТВ. У вас очень много поклонников вашей маски Горностая. Пройти девять выпусков и так достойно нас вести за нос столько времени, но, поверьте, ваш уникальный тембр голоса ну уже не распознать было просто неприлично".