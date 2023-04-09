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9 апреля, 19:01
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Жюри разоблачило Горностая в новом выпуске шоу "Маска"

Жюри вычислило, кто скрывался в костюме Горностая в шоу "Маска"

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ntvmaska" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шоу "Маска"</a></p>

Обложка © VK / Шоу "Маска"

Зрители четвёртого сезона шоу "Маска" узнали в девятом выпуске, кто выступал под маской Горностая: это оказалась певица Диана Анкудинова.

"Мне уже три или четыре программы понятно, кто под маской", — сказал Филипп Киркоров.

Девушка выступала второй и подготовила номер на песню "Улетай на крыльях ветра". А вот Хомяка, спевшего композицию "Человек дождя", так и не рассекретили, как и Пуделя с песней Blue Suede Shoes. Следующий выпуск выйдет 16 апреля.

"Давай до свидания! Мы стали заклятыми…": К кому были обращены эти слова Киркорова и осталась ли маска в шоу

"Давай до свидания! Мы стали заклятыми…": К кому были обращены эти слова Киркорова и осталась ли маска в шоу

В восьмой серии четвёртого сезона номинантами на выбывание были Гусеница, Горностай и Скунс. Счёт получился два против двух, решающий выбор пал на плечи Валерии.

Ирина Фальке
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