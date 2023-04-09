Жюри разоблачило Горностая в новом выпуске шоу "Маска"

Зрители четвёртого сезона шоу "Маска" узнали в девятом выпуске, кто выступал под маской Горностая: это оказалась певица Диана Анкудинова.

"Мне уже три или четыре программы понятно, кто под маской", — сказал Филипп Киркоров.

Девушка выступала второй и подготовила номер на песню "Улетай на крыльях ветра". А вот Хомяка, спевшего композицию "Человек дождя", так и не рассекретили, как и Пуделя с песней Blue Suede Shoes. Следующий выпуск выйдет 16 апреля.