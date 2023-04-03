Валерия безжалостно слила маску Скунса, но, когда та раскрыла свою личность, все были в шоке

На шоу "Маска" очередные интриги. На этот раз звездой стала певица Валерия, которой пришлось принять непростое решение. Номинантами на выбывание в восьмой серии четвёртого сезона были Гусеница, Горностай и Скунс. Кого спасли во время зрительского голосования 2 апреля 2023 года? В проекте осталась очаровательная маска со множеством ножек. А вот судьбы Горностая и Скунса оказались в руках жюри. Оба участника довольно сильные, но выбирать всё равно пришлось. Кто снял маску вечером в воскресенье?

Голоса жюри сразу же разделились: Родригез и Тодоренко решили поддержать Скунса. "Однажды, в сложный момент её жизни, я голосовал против, я не могу дважды обидеть эту маску, поэтому я должен поддержать Скунса", — высказал своё мнение Тимур. Регина также похвалила эту маску и сказала, что сегодня хочется поддержать именно её.

Кто скрывается под маской Гусеницы в шоу "Маска"? Фото © Rutube / НТВ

Алексей Воробьёв, наоборот, встал на сторону Горностая, поделившись, что лично обещал за него бороться: "Я хочу, чтобы в шоу остался он, и настаиваю на этом". Филипп Киркоров также сделал свой выбор в пользу этой маски: "Я за то, чтобы маску снял Скунс", — объявил поп-король. Счёт получился два против двух, решающий выбор пал на плечи Валерии.

Какую маску спасли зрители на голосовании 2 апреля 2023 года? Фото © Rutube / НТВ

"Каких только версий не было, что мы только тут не городили. Мы даже не могли понять пол артиста. Первые слёзы проекта этого сезона — это слёзы после выступления Скунса. У меня вообще версий тогда не было каких-то твёрдых, кто под этой маской. Тем не менее выступление тронуло до глубины души, и Филипп тоже сидел и рыдал горючими слезами. И в шестом выпуске я почувствовала, я услышала, что там моя дочь. <...> И я бы очень хотела видеть под этой маской Shena. Но я уже была в похожей ситуации в прошлом году, когда нам всем вместе казалось, что под маской Леопарда моя дочь. И я тогда открыла маску Леопарда".

И сейчас я с гордостью и бесконечной любовью хочу открыть именно эту маску талантливой, независимой, удивительной Shena, нашего прекрасного Скунса Валерия Певица

"Так это твоя дочь? — тут же интересуется Киркоров. — Ты сливаешь сейчас собственную дочь? Ну ты какая-то Снежная королева". На что артистка отвечает, что вовсе не сливает, а хочет убедиться в догадке о том, что перед ними на сцене стоит именно Shena. Перед тем как Скунс снял маску, звучали следующие версии: Ольга Серябкина, Ёлка, Mia Boyka, Алиса Мон.

Какая маска покинула шоу 2 апреля в шоу "Маска"? Фото © Rutube / НТВ

Все судьи, включая саму Валерию, были в шоке, когда Скунс снял маску и показал свою личность. "Это сейчас полный взрыв мозга! И отвар здесь не поможет. Как?" — с восторгом сказала Регина Тодоренко. Не менее удивился и Филипп Киркоров, который до последнего был уверен, что под маской скрывается Ольга Серябкина: "Каждый твой выход — это шедевр просто был. Ты невероятно талантливая девочка". Валерия была менее восхищена дочерью и заявила, что этот путь молодая артистка выбрала сама, отказавшись от всякой помощи звёздных родителей.

Кто скрывался под маской Скунса в шоу "Маска"? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shena_music

Shena искренне поблагодарила всех за возможность принять участие в проекте, призналась, как трудно давалась ей эта работа. В конечном итоге Валерия со слезами на глазах извинилась перед дочерью, сказав, что она хотела, чтобы та открыла маску, потому что певица не знала, как себя вести и что делать. "Солнце моё, я безумно тебя люблю и горжусь!" — заключила Валерия.