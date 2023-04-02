7 гениальных способов использовать старые вещи на даче и не тратить деньги впустую

Дача — это место, где можно проводить время с пользой и удовольствием. Но обустройство участка может потребовать значительных затрат. Делимся дачными советами и рассказываем о способах использования старых вещей, которые помогут сэкономить деньги и создать уютную атмосферу.

Дачный совет № 1: Используем старые шторы

Старые шторы можно использовать для создания теневых зон на участке, что особенно актуально в жаркие летние дни. Например, они могут заменить тент или занавеску на беседке. Из старых штор можно сделать подушки для лежаков или мешки для хранения вещей. И создать так уютный уголок для отдыха на даче, что будет особенно актуально для людей, которые заботятся о комфорте своих гостей.

Дача без лишних затрат: 7 способов использовать старые вещи. Фото © Shutterstock

Дачный совет № 2: Не выкидываем ковры

Старые ковры можно использовать как коврики для выхода из дома. Из них также можно сделать матрасы для отдыха на лужайке. А ещё многие дачники превращают их в декоративные элементы на участке. Дачная хитрость: старые ковры можно пустить на обрамления клумб и дорожек — так ваш участок точно будет отличаться от соседских. Кроме того, такой декор можно использоваться для оформления уголков отдыха в восточном стиле — чем больше паласов, тем лучше.

Дачный совет № 3: Используем старые доски

Старые доски подойдут для создания декоративных элементов на участке, например, из них можно сделать рамы для клумб или настенные полки для посуды. Ещё одна дачная хитрость: из них можно сделать стол и стулья для пикника. Ещё как вариант старые доски можно оформить в виде перегородок на участке — такое зонирование поможет создать порядок и уютную атмосферу на участке.

Как превратить мусор в уютный уголок на даче. Фото © Shutterstock

Дачный совет № 4: Используем банки

Вы можете использовать старые банки для хранения инструментов или семян. Или из них можно сделать подсвечники, чтобы создать романтическую атмосферу на участке. Конечно, не забываем о дачных хитростях — подвесных цветочных горшках, которые также можно сделать из банок и пары метров верёвки.

Дачный совет № 5: Что делать со старой ванной

Старые ванны можно привести в порядок, покрасить и использовать в качестве оригинальных клумб или даже грядок — всё зависит от вас. Также не забываем, что они также могут стать удобным местом для купания собаки. Ещё одна дачная хитрость, как использовать старые ванны, — переделать в пруд на участке, который добавит уникальности и создаст уютную атмосферу.

Как использовать старые вещи на даче. Фото © Shutterstock

Дачный совет № 6: Используем старые бутылки

Старые бутылки можно пустить на оригинальные ограждения для клумб или декоративные элементы. Из них получится сделать подсвечники или вазы для цветов.

Дачный совет № 7: Что делать со старыми мебельными тканями

Старые мебельные ткани можно использовать для создания чехлов для подушек или мешков для хранения вещей. Из них также получится сделать скатерти или салфетки для пикника. А ещё делимся дачной хитростью — такие материалы отлично подойдут для обшивки мебели на участке.