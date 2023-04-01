Как сэкономить на подготовке дачного участка к сезону: 7 советов от агронома

Приближается тёплое время года и вместе с ним — время подготовки к дачному сезону для многих россиян. Опытные дачники знают, когда открыть сезон, но и для них, и для садоводов-любителей всегда актуален вопрос, как и на чём можно сэкономить, выбирая всё для сада и огорода.

Александр Рыбянцев — дипломированный агроном и садовник с 14-летним опытом. Специально для Лайфа специалист расскажет, как правильно приступать к открытию дачного сезона, а также даст советы, как и на чём можно сэкономить и при этом не упустить ничего важного.

1. Следуйте плану

На чём можно сэкономить в начале дачного сезона. Фото © Freepik

Готовиться к первой поездке на дачу лучше начинать заранее, чтобы не оказаться в ситуации, когда нужно всё сделать быстро и за высокую цену. Составьте план работ с учётом бюджета и времени. Вначале стоит оценить состояние участка и определить, какие работы необходимо выполнить. В первую очередь весной нужно обрезать деревья, подготовить почву и посадить растения. Когда вы определите, что хотите сделать, следующим шагом будет составление плана работ. При его подготовке учитывайте бюджет, доступность материалов и инструментов, а также время, которое вам нужно будет потратить на каждый этап. Это поможет оценить будущие затраты.

2. Что-то сделайте самостоятельно

Если у вас есть навыки и опыт, можно сделать многие работы самостоятельно, без привлечения профессионалов. Например, самим очистить территорию от мусора и сухих веток, подготовить грядки и установить ограждение. Самостоятельная подготовка дачного участка не только позволяет сэкономить деньги, но и даёт возможность проявить креативность и вложить частичку души в создание уюта на даче.

3. Используйте переработанные материалы

Вместо того чтобы покупать строительные материалы для новых построек на своём участке, можно использовать старые доски, брёвна и другой инвентарь, которые уже есть. Это позволит избежать дополнительных расходов на приобретение новых материалов. Также можно использовать вторичные ресурсы: например, компост для удобрения почвы поможет вырастить более здоровые растения.

4. Покупайте материалы и саженцы заранее

Как правильно открыть дачный сезон. Фото © Freepik

Купите все необходимые инструменты, саженцы и другие материалы до первой поездки на дачу. Некоторые вещи можно приобрести в зимнее время, когда они дешевле. А саженцы лучше брать весной — когда они здоровы, а на рынке большой выбор разных растений.

Это позволит вырастить более крепкие растения, которые лучше приживутся. Но если вы не успели сделать нужные покупки заранее, можно дождаться сезона распродаж. Например, садовые инструменты станут дешевле летом, когда спрос на них будет ниже.

5. Следите за расходом электричества

Ещё один способ сократить расходы на даче — провести ревизию всех электроприборов. Начните с лампочек: не покупайте приборы накаливания — они требуют правильной утилизации и могут отравить почву вокруг, если разобьются. Берите светодиодные лампы: они хоть и дороже, но живут дольше и потребляют меньше электричества. Для уличного освещения купите фонари на солнечных батарейках, которым вообще не нужно электричество.

На кухне проверьте, как стоит холодильник: если он работает слишком много — перенесите его в прохладное место. Электроплитка — ещё один прибор, которому нужно много энергии. Чтобы снизить расходы, используйте кастрюли с плоским дном, соответствующим размеру конфорки.

6. Попробуйте совместные закупки и маркетплейсы

Лайфхаки для опытных дачников. Фото © Freepik

Каждый садовод знает, что закупка товаров оптом может значительно снизить расходы. Часто нам нужно купить небольшие партии дров, земли, песка, щебня, перегноя. Но продавцам невыгодно доставлять маленькие заказы. Решением этой проблемы может стать совместная закупка с соседями. Договоритесь с соседями-дачниками о покупке большой партии нужных расходников оптом.

Ещё один способ сэкономить — не тратить время на поездки в садовые центры и на рынок, а всё необходимое купить онлайн. Это позволит сэкономить и время, и деньги. На маркетплейсах вы найдёте всё для дачного сезона — от семян и грабель до стройматериалов и товаров для отдыха. В отзывах можно проверить, насколько товар соответствует описанию и как выглядит при получении. Некоторые маркетплейсы подключены к программе лояльности, которая позволяет покупать товары за баллы. Кроме того, вы можете разбить стоимость крупных покупок на части и выплачивать по месяцам.

7. Экономьте на теплицах