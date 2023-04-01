Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 12:00

10 случайных фото, которые можно хоть сейчас выставлять в галереях современного искусства

Интернет-проект "Случайный сюрреализм" делится кадрами, которые выглядят словно плод воображения сумасшедшего художника. Вот только это реальность. Собрали 10 самых странных примеров.

"Никогда не знаешь, чем закончится день стирки"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"А вы ноктюрн сыграть могли бы?"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"За этим самолётом сверху кто-то присматривает"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"Рабочие в школьной столовке, похоже, выиграли в солитер"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"Луна"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"Спокойствие! Только спокойствие!"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"Ну, во-первых, это реально жутко"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"А теперь попытайтесь понять, в какой позе играет мой брат"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"Выглядит как какой-то странный портал. Интересно, в какие миры он мог бы вести?"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

"Тот случай, когда даже природа помогла скульптору"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism

Сергей Трофимов
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