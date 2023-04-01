10 случайных фото, которые можно хоть сейчас выставлять в галереях современного искусства
Интернет-проект "Случайный сюрреализм" делится кадрами, которые выглядят словно плод воображения сумасшедшего художника. Вот только это реальность. Собрали 10 самых странных примеров.
"Никогда не знаешь, чем закончится день стирки"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"А вы ноктюрн сыграть могли бы?"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"За этим самолётом сверху кто-то присматривает"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"Рабочие в школьной столовке, похоже, выиграли в солитер"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"Луна"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"Спокойствие! Только спокойствие!"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"Ну, во-первых, это реально жутко"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"А теперь попытайтесь понять, в какой позе играет мой брат"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"Выглядит как какой-то странный портал. Интересно, в какие миры он мог бы вести?"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
"Тот случай, когда даже природа помогла скульптору"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Accidental surrealism