Нейросеть показала, как бы выглядели страны в виде котиков
Нейросети могут пугать своим уровнем развития, но иногда с их помощью творят такое... что остаётся только умиляться. Смотрите сами!
AI-энтузиасты из проекта "Рисунки из нейросети" решили с помощью нейросети Midjorney узнать, как бы выглядели страны, будь они... котиками! Результаты нужно видеть, ведь лучше котиков из Интернета могут быть только нейрокотики из Интернета!
Таиланд
Вот какой тайский котик получился у нейросети Midjorney. Азиатские черты прослеживаются!
Египет
Этот кот выглядит таким величественным, словно он не из современного Египта, а из Древнего, где ему все поклонялись.
Шотландия
А вот такой у Midjorney получился аристократ из Шотландии.
Бразилия
А по этому котику, по его шикарным карнавальным одеяниям ясно, что он представляет Бразилию.
Грузия
А кота-грузина нейросеть Midjorney изобразила в знаменитой кепке.
Япония
Из Японии у нейросети Midjorney получился вот такой котик-мудрец.
Канада
Канадский котейка, конечно, стал хоккеистом. Ну а кем ещё-то!
Англия
Из Англии нейросеть Midjorney изобразила пушистого представителя королевской династии.
Мексика
А на мексиканского кота нейросеть надела сомбреро. А ему к лицу... к морде!
Германия
Кто бы сомневался! Немецкой кошечке в компанию Midjorney нагенерировала кружку пива.
Ранее Life показал, как нейросеть "очеловечила" российские и советские марки автомобилей, это тоже нужно видеть!
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