Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 12:00

Нейросеть показала, как бы выглядели страны в виде котиков

Нейросети могут пугать своим уровнем развития, но иногда с их помощью творят такое... что остаётся только умиляться. Смотрите сами!

AI-энтузиасты из проекта "Рисунки из нейросети" решили с помощью нейросети Midjorney узнать, как бы выглядели страны, будь они... котиками! Результаты нужно видеть, ведь лучше котиков из Интернета могут быть только нейрокотики из Интернета!

Таиланд

Вот какой тайский котик получился у нейросети Midjorney. Азиатские черты прослеживаются!

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Египет

Этот кот выглядит таким величественным, словно он не из современного Египта, а из Древнего, где ему все поклонялись.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Шотландия

А вот такой у Midjorney получился аристократ из Шотландии.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Бразилия

А по этому котику, по его шикарным карнавальным одеяниям ясно, что он представляет Бразилию.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Грузия

А кота-грузина нейросеть Midjorney изобразила в знаменитой кепке.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Япония

Из Японии у нейросети Midjorney получился вот такой котик-мудрец.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Канада

Канадский котейка, конечно, стал хоккеистом. Ну а кем ещё-то!

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Англия

Из Англии нейросеть Midjorney изобразила пушистого представителя королевской династии.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Мексика

А на мексиканского кота нейросеть надела сомбреро. А ему к лицу... к морде!

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Германия

Кто бы сомневался! Немецкой кошечке в компанию Midjorney нагенерировала кружку пива.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Ранее Life показал, как нейросеть "очеловечила" российские и советские марки автомобилей, это тоже нужно видеть!

ChatGPT теперь пикапит девушек: вот его 20 лучших фраз-подкатов

ChatGPT теперь пикапит девушек: вот его 20 лучших фраз-подкатов

Обложка ©

VK.com / Рисунки из нейросети

Сергей Трофимов
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