Актёр Хоакин Феникс упал в обморок во время съёмок хоррора "Все страхи Бо"
Американский актёр Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в хорроре "Все страхи Бо", упал в обморок на съёмках фильма. Об этом рассказал режиссёр картины Ари Астер.
"Была сцена, которая была очень напряжённой для [актрисы] Пэтти Люпон. В кадре была она, а не он (Феникс. — Прим. Лайфа), и он внезапно упал", — приводит его слова Deadline.
Астер добавил, что изначально сильно разозлился, ведь получился хороший дубль. Режиссёр также уточнил, что всё случилось на чужой для Феникса съёмке, где актёр просто помогал.
Ранее Лайф писал, что фильм "Все страхи Бо" появится на российских экранах 4 мая. По сюжету главный герой боится всего на свете и старается не выходить из дома. Но однажды он решается на путешествие в родной город.
ТАСС / Zuma