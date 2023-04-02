Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 11:05

Актёр Хоакин Феникс упал в обморок во время съёмок хоррора "Все страхи Бо"

Американский актёр Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в хорроре "Все страхи Бо", упал в обморок на съёмках фильма. Об этом рассказал режиссёр картины Ари Астер.

"Была сцена, которая была очень напряжённой для [актрисы] Пэтти Люпон. В кадре была она, а не он (Феникс. — Прим. Лайфа), и он внезапно упал", — приводит его слова Deadline.

Астер добавил, что изначально сильно разозлился, ведь получился хороший дубль. Режиссёр также уточнил, что всё случилось на чужой для Феникса съёмке, где актёр просто помогал.

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Ранее Лайф писал, что фильм "Все страхи Бо" появится на российских экранах 4 мая. По сюжету главный герой боится всего на свете и старается не выходить из дома. Но однажды он решается на путешествие в родной город.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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