Актёр Хоакин Феникс упал в обморок во время съёмок хоррора "Все страхи Бо"

Американский актёр Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в хорроре "Все страхи Бо", упал в обморок на съёмках фильма. Об этом рассказал режиссёр картины Ари Астер.

"Была сцена, которая была очень напряжённой для [актрисы] Пэтти Люпон. В кадре была она, а не он (Феникс. — Прим. Лайфа), и он внезапно упал", — приводит его слова Deadline.

Астер добавил, что изначально сильно разозлился, ведь получился хороший дубль. Режиссёр также уточнил, что всё случилось на чужой для Феникса съёмке, где актёр просто помогал.