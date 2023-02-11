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11 февраля, 00:19

Хоррор Ари Астера "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом появится на российских экранах 4 мая

Комедийный фильм ужасов режиссёра Ари Астера под названием "Все страхи Бо", главную роль в котором исполнил актёр Хоакин Феникс, появится в российском прокате 4 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале прокатной компании "Вольга".

"Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает: мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждёт невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени", — говорится в синопсисе ленты.

Вышел трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" с Николасом Кейджем в роли Дракулы

Вышел трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" с Николасом Кейджем в роли Дракулы

Одновременно с анонсом представлены локализованные постер и трейлер картины.

Постер фильма "Все страхи Бо". Фото © t.me / Кинокомпания Вольга

Постер фильма "Все страхи Бо". Фото © t.me / Кинокомпания Вольга

Ранее Лайф рассказывал о первом трейлере предпоследней части "Форсажа" с "вернувшимся" Полом Уокером. Также можно увидеть и антагониста юбилейной части, роль которого исполнил Джейсон Момоа.

Обложка ©

YouTube / A24

Юлия Коновалова
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