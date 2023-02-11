Хоррор Ари Астера "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом появится на российских экранах 4 мая
Комедийный фильм ужасов режиссёра Ари Астера под названием "Все страхи Бо", главную роль в котором исполнил актёр Хоакин Феникс, появится в российском прокате 4 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале прокатной компании "Вольга".
"Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает: мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждёт невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени", — говорится в синопсисе ленты.
Одновременно с анонсом представлены локализованные постер и трейлер картины.
Постер фильма "Все страхи Бо". Фото © t.me / Кинокомпания Вольга
Ранее Лайф рассказывал о первом трейлере предпоследней части "Форсажа" с "вернувшимся" Полом Уокером. Также можно увидеть и антагониста юбилейной части, роль которого исполнил Джейсон Момоа.
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