Хоррор Ари Астера "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом появится на российских экранах 4 мая

Комедийный фильм ужасов режиссёра Ари Астера под названием "Все страхи Бо", главную роль в котором исполнил актёр Хоакин Феникс, появится в российском прокате 4 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале прокатной компании "Вольга".

"Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает: мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждёт невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени", — говорится в синопсисе ленты.