Сценарист предположила, почему так популярны сериалы про маньяков

Люди смотрят сериалы про маньяков в надежде разгадать их логику, зрителю "интересна природа больных людей". Такое мнение высказала сценарист и продюсер Маруся Трубникова, известная по работе над сериалами "The Тёлки", "Последний министр", "Топи", "Пищеблок".

В интервью "Мосленте" она отметила, что сериалы на эту тему снимаются в большом количестве, так как зрители пытаются разгадать логику персонажей, выяснить, почему маньяки решаются на те или иные поступки. По словам Трубниковой, хорошим примером стал сериал "Псих" Фёдора Бондарчука, в котором демонстрируется "изнанка" реальной жизни.

"Я такое вообще смотреть не могу, но людям же нравится. Такие истории выпускаются в промышленных масштабах, потому что людям интересна природа больных людей. Интересно, откуда это всё берётся, из чего произрастает. Откуда берётся абсолютное зло? Хочется же ненадолго заглянуть в голову безумного человека", — сказала Трубникова.