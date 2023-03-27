Продюсер "Короля и Шута" ответил вдове Горшка на критику и призвал её досмотреть сериал до конца

Вдова лидера группы "Король и Шут" Ольга Горшенёва была в числе тех, кто предложил идею снять сериал про историю музыкального коллектива. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал продюсер картины Игорь Гудков (Панкер), отвечая супруге Михаила Горшенёва на критику проекта.

"С Мишей (Горшенёвым. — Прим. Лайфа) я познакомился до того, как она с ним познакомилась. И я Мишу люблю, и Князь (музыкант Андрей Князев. — Прим. Лайфа) любит, и тут очень много людей задействовано. <…> Поверьте, у нас никогда в жизни не стояла задача опорочить Михаила. Он наш друг, чего мы будем оскорблять?" — рассказал Гудков.

По его словам, у съёмочной команды не было цели снять байопик или "конкурс двойников". Создатели сериала хотели показать то, как группа стала супергруппой. Как объяснил продюсер, они сняли "парк-сказку" — историю, основанную на реальных событиях.

Гудков допустил, что на мнение Ольги Горшенёвой повлияли люди, которые создали вокруг Михаила определённый культ, который создателями сериала не нарочно, но был разрушен. Он также не исключил, что вдова Горшка могла столкнуться с критикой в социальных сетях. В таком случае Ольга имеет право на своё частное мнение, сказал собеседник телеканала. При этом Гудков выразил надежду, что она всё же досмотрит сериал до конца и поменяет позицию.

"Сейчас с группой происходит не то что второе рождение, а такое ощущение, что группа существует. <...> Вся эта история сейчас опять даст волну просмотров, я уверен в этом. Мне бы хотелось, чтобы она (Ольга Горшенёва. — Прим. Лайфа) относилась к этому фильму по-другому. Но у неё сейчас такое мнение — после третьей или четвёртой серии. Я надеюсь, что финальные серии, может быть, его исправят. Мы не в ссоре", — заключил Гудков.