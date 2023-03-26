Режиссёр ответил на критику сериала "Король и Шут" со стороны вдовы Горшка

Режиссёр сериала "Король и Шут" Сергей Мосафир категорически не согласен с обвинениями вдовы Михаила Горшенёва, заявившей, что проект порочит память лидера группы. Кинодеятель напомнил, что снимал не документалку, а художественную киноленту, поэтому образ Горшка был максимально романтизирован.

При этом Мосафир отметил, что вдову музыканта понять можно "чисто по-человечески", так как у родственников всегда будет предвзятое отношение в таких ситуациях. Но к кино подобные фанатские восприятия никак не относятся. Режиссёр также обратил внимание на то, что во многих именитых фильмах или сериалах много так называемых плохих парней, но зрители им чертовски симпатизируют.

"Дон Карлеоне из "Крёстного отца" тоже нехороший парень, но мы же любим этих героев. Сериалы "Во все тяжкие", "Игра престолов", "Клан Сопрано" построены на антигероях, но мы любим их и понимаем, что это живые люди, как и все мы", — приводит телеканал "360" слова Мосафира.