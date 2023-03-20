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20 марта, 14:34

Сыгравшая жену Горшка актриса назвала группу "Король и Шут" русскими The Beatles

Актриса Зоидова, сыгравшая первую жену Горшка, сравнила группу "Король и Шут" с The Beatles

<p>Валери Зоидова. Обложка © Кадр из сериала "Король и Шут" /<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3932535/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Кинопоиск"</a></p>

Валери Зоидова. Обложка © Кадр из сериала "Король и Шут" / "Кинопоиск"

Актриса из Нижнего Новгорода Валери Зоидова, сыгравшая Анфису Горшенёву (первая жена Михаила Горшка) в сериале "Король и Шут", рассказала о знакомстве с творчеством музыкального коллектива, а также оценила влияние культовой группы на культуру. Молодая артистка призналась, что КиШ она хорошо знала ещё с детства, так как родители включали песни группы, когда семья путешествовала на машине.

"Наверное, [любимая песня] "Разбежавшись, прыгну со скалы". Но на съёмках я очень полюбила песню "Воспоминания о былой любви", это как раз то, что Горшок пел Анфисе. Вообще, "Король и Шут" — какие-то мастодонты, в определённом пласту культуры они были законодателями, по сути, стали символом целой субкультуры. Как The Beatles для Англии", — сказала Зоидова в интервью журналу Maxim.

Рассказывая о том, как прошли съёмки сериала, актриса сравнила процесс с "трансом" и "путешествием в другую эпоху". Зоидова утверждает, что постоянно чувствовала чьё-то незримое присутствие, а местами она отключалась от себя и становилась женщиной совсем другого склада. Всё это проявлялось в жестах, мимике и интонации.

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Премьера сериала "Король и Шут" состоялась 2 марта. Ранее режиссёр Рустам Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли в сериале. Их исполняют Константин Плотников (Горшок) и Влад Коноплёв (Князь).

Наталья Исакова
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