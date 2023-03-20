Сыгравшая жену Горшка актриса назвала группу "Король и Шут" русскими The Beatles

Актриса из Нижнего Новгорода Валери Зоидова, сыгравшая Анфису Горшенёву (первая жена Михаила Горшка) в сериале "Король и Шут", рассказала о знакомстве с творчеством музыкального коллектива, а также оценила влияние культовой группы на культуру. Молодая артистка призналась, что КиШ она хорошо знала ещё с детства, так как родители включали песни группы, когда семья путешествовала на машине.

"Наверное, [любимая песня] "Разбежавшись, прыгну со скалы". Но на съёмках я очень полюбила песню "Воспоминания о былой любви", это как раз то, что Горшок пел Анфисе. Вообще, "Король и Шут" — какие-то мастодонты, в определённом пласту культуры они были законодателями, по сути, стали символом целой субкультуры. Как The Beatles для Англии", — сказала Зоидова в интервью журналу Maxim.

Рассказывая о том, как прошли съёмки сериала, актриса сравнила процесс с "трансом" и "путешествием в другую эпоху". Зоидова утверждает, что постоянно чувствовала чьё-то незримое присутствие, а местами она отключалась от себя и становилась женщиной совсем другого склада. Всё это проявлялось в жестах, мимике и интонации.