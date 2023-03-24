Нейропсихолог предупредила об опасности маниакальной зависимости от сериалов

Слишком сильная привязанность к многосерийным фильмам может привести к психическому расстройству. В беседе с "Газетой.ru" нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала о том, чем вредна привычка смотреть сериалы.

К маниакальной зависимости от кино приводит наличие свободного доступа к фильмам и отсутствие самоконтроля. Здесь речь идёт уже о подмене собственной жизни на ту, которую нам демонстрируют с экрана, и человек проживает эмоции, которых ему не хватает.

По словам Кушалиевой, сериаломания чревата развитием социофобии и провоцирует у человека потерю связи с реальностью. А врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова добавила ко всему этому ещё и проблемы со сном. По её словам, это касается тех людей, которые засыпают за просмотром сериалов в гаджетах.

"А здесь есть такой фактор, как белый и голубой цвет, схожий с дневным светом. В этом случае подавляется выработка мелатонина — гормона, ответственного за начало сна и засыпание", — рассказала сомнолог газете "Вечерняя Москва".

Вечером нервная система перегружается, и после сериала уснуть труднее. Во время сна мозг продолжает обрабатывать информацию, что приводит к разбитому состоянию утром, отметила Черкасова. Эксперт рекомендует поставить на устройстве ночной режим, меняющий спектральные характеристики света, но лучше прекращать смотреть сериал хотя бы за час-полтора до сна.