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24 марта, 14:19

Нейропсихолог предупредила об опасности маниакальной зависимости от сериалов

Нейропсихолог Кушалиева: Пристрастие к сериалам грозит развитием социофобии и тревожности

Слишком сильная привязанность к многосерийным фильмам может привести к психическому расстройству. В беседе с "Газетой.ru" нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала о том, чем вредна привычка смотреть сериалы.

К маниакальной зависимости от кино приводит наличие свободного доступа к фильмам и отсутствие самоконтроля. Здесь речь идёт уже о подмене собственной жизни на ту, которую нам демонстрируют с экрана, и человек проживает эмоции, которых ему не хватает.

По словам Кушалиевой, сериаломания чревата развитием социофобии и провоцирует у человека потерю связи с реальностью. А врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова добавила ко всему этому ещё и проблемы со сном. По её словам, это касается тех людей, которые засыпают за просмотром сериалов в гаджетах.

"А здесь есть такой фактор, как белый и голубой цвет, схожий с дневным светом. В этом случае подавляется выработка мелатонина — гормона, ответственного за начало сна и засыпание", — рассказала сомнолог газете "Вечерняя Москва".

Вечером нервная система перегружается, и после сериала уснуть труднее. Во время сна мозг продолжает обрабатывать информацию, что приводит к разбитому состоянию утром, отметила Черкасова. Эксперт рекомендует поставить на устройстве ночной режим, меняющий спектральные характеристики света, но лучше прекращать смотреть сериал хотя бы за час-полтора до сна.

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Ещё одной популярной зависимостью считается любовь к кофе: треть россиян признались, что испытывают пристрастие к этому напитку. Согласно результатам опроса, больше половины опрошенных в день выпивают одну-две чашки кофе, 40% — до четырёх.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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