10 фото случаев, когда меры безопасности были такими "навороченными", что обойти их не составило труда
Чем отличается табличка "входить запрещено" от "входить СТРОГО запрещено"? Попробуй объяснить разницу иностранцу. Собрали 10 кадров, где эта граница видна невооружённым глазом.
"Тот случай, когда твоя дверь под кодовым замком ещё и отличная лестница", — pcjcusaa1636.
Фото © Reddit / pcjcusaa1636
"Слава богу, ворота заперты", — parsniplovaaa.
Фото © Reddit / parsniplovaaa
"Безопасность прежде всего", — Doniym.
Фото © Reddit / Doniym
"Странно, что они не заметили никаких погрешностей в своём плане", — Jobyn.
Фото © Reddit / Jobyn
"Приехал к боссу домой и долго думал, почему охранник не открывает ворота", — ssabripo.
Фото © Reddit / ssabripo
"Чёрт! Теперь придётся искать другой путь", — SecFails.
Фото © Twitter / SecFails
"Нашли с приятелем калитку. Была заперта…" — izakaman.
Фото © Reddit / izakaman
"Никогда не забуду тот случай, когда мама установила замок на свой ящик в ванной…" — techbuzz.
Фото © Reddit / techbuzz
"Ну, попробуй попади внутрь", — Olioski12.
Фото © Reddit / Olioski12
"Установили новую пропускную систему. Работает отлично", — GuacamoleFanatic.
Фото © Reddit / GuacamoleFanatic
Reddit / parsniplovaaa, Olioski12