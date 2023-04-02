Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 11:00

10 фото случаев, когда меры безопасности были такими "навороченными", что обойти их не составило труда

Чем отличается табличка "входить запрещено" от "входить СТРОГО запрещено"? Попробуй объяснить разницу иностранцу. Собрали 10 кадров, где эта граница видна невооружённым глазом.

"Тот случай, когда твоя дверь под кодовым замком ещё и отличная лестница", — pcjcusaa1636.

Фото © Reddit / pcjcusaa1636

Фото © Reddit / pcjcusaa1636

"Слава богу, ворота заперты", — parsniplovaaa.

Фото © Reddit / parsniplovaaa

Фото © Reddit / parsniplovaaa

"Безопасность прежде всего", — Doniym.

Фото © Reddit / Doniym

Фото © Reddit / Doniym

"Странно, что они не заметили никаких погрешностей в своём плане", — Jobyn.

Фото © Reddit / Jobyn

Фото © Reddit / Jobyn

"Приехал к боссу домой и долго думал, почему охранник не открывает ворота", — ssabripo.

Фото © Reddit / ssabripo

Фото © Reddit / ssabripo

"Чёрт! Теперь придётся искать другой путь", — SecFails.

Фото © Twitter / SecFails

Фото © Twitter / SecFails

"Нашли с приятелем калитку. Была заперта…" izakaman.

Фото © Reddit / izakaman

Фото © Reddit / izakaman

"Никогда не забуду тот случай, когда мама установила замок на свой ящик в ванной…" techbuzz.

Фото © Reddit / techbuzz

Фото © Reddit / techbuzz

"Ну, попробуй попади внутрь", — Olioski12.

Фото © Reddit / Olioski12

Фото © Reddit / Olioski12

"Установили новую пропускную систему. Работает отлично", — GuacamoleFanatic.

Фото © Reddit / GuacamoleFanatic

Фото © Reddit / GuacamoleFanatic

10 фото настолько грандиозных провалов, что нужно быть "счастливчиком", чтобы встрять в такое

10 фото настолько грандиозных провалов, что нужно быть "счастливчиком", чтобы встрять в такое

Обложка ©

Reddit / parsniplovaaa, Olioski12

Сергей Трофимов
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