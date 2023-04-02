10 фото случаев, когда меры безопасности были такими "навороченными", что обойти их не составило труда

"Тот случай, когда твоя дверь под кодовым замком ещё и отличная лестница", — pcjcusaa1636 .

"Странно, что они не заметили никаких погрешностей в своём плане", — Jobyn .

"Приехал к боссу домой и долго думал, почему охранник не открывает ворота", — ssabripo .

"Никогда не забуду тот случай, когда мама установила замок на свой ящик в ванной…" — techbuzz.