6 необычных способов использования трав в саду: от кулинарии до косметики

Свой участок за городом — это не только огород и шашлыки, но и место, где можно выращивать полезные травы, а потом использовать их в самых разнообразных целях. Рассказываем о шести необычных способах. Доставайте ручки и блокнотики!

1. Чай из трав

Многие из нас знакомы с этим видом чая, однако его многообразие и благотворные свойства могут удивить. Например, мята, ромашка — это лишь некоторые из трав, которые можно использовать для приготовления чая. Мята известна своими освежающими свойствами и способностью улучшать пищеварение. Ромашка же помогает успокоить нервную систему, а также улучшить качество сна.

Как использовать травы из своего сада. Фото © Shutterstock

2. Натуральный крем для рук

Без трав никак не обойтись в приготовлении натурального крема для рук, который питает и увлажняет кожу. Для этого вам понадобятся оливковое масло, пчелиный воск и экстракт розмарина. Пропорции: три части масла, одна часть воска, одна часть экстракта. Смешайте, нагрейте и перемешайте. Используйте для увлажнения и питания кожи рук.

3. Ароматические мешочки

Ароматические мешочки — это прекрасный способ освежить ваш дом и отпугнуть насекомых одновременно. Для их изготовления можно использовать лаванду, мяту или розмарин. Наполните мешочки этими травами и разместите в шкафу или ящиках, чтобы создать приятный аромат в вашей комнате и защитить одежду от моли и других вредителей. А ещё такие ароматические мешочки отлично подойдут в качестве подарка для друзей и близких.

Травяные смеси для ванны. Фото © Shutterstock

4. Травяные смеси для ванны

Травы могут стать отличным способом создания ароматической атмосферы и расслабления во время принятия ванны. Для этого можно использовать специальные смеси, состоящие из различных видов сушёных трав, таких как лаванда, мята или розмарин. Наполните мешочек необходимым и бросьте его в воду перед принятием ванны. Такая процедура поможет снять напряжение и усталость, успокоить нервную систему. К тому же использование травяных смесей является абсолютно натуральным и безопасным способом ухода за телом и позволяет избежать использование токсичных химических веществ, которые могут нанести вред здоровью.

5. Травяные средства для ухода за волосами

Травяные отвары можно использовать для ухода за волосами. Некоторые, например розмарин, можжевельник и лаванда, могут помочь улучшить состояние и кожи головы. Также можно делать маски для волос из натуральных ингредиентов: масло кокоса, алоэ вера и экстракт ромашки — такой состав поможет укрепить и напитать волосы.

Травы для ухода за волосами: натуральный способ укрепления и питания волос. Фото © Shutterstock

6. Соус для мяса с травами

Если вы хотите поднять вкус своих мясных блюд на новый уровень, то соусы с травами можгут стать отличным вариантом. Возьмите рубленый базилик, розмарин и тимьян, добавьте оливковое масло и уксус, смешайте до получения однородной консистенции. Получившийся соус будет идеально сочетаться с мясом и добавит новую глубину вкусу.