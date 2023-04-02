Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 07:00

10 фото щенячьих взглядов, от просмотра которых может случиться перегрузка милотой

"Не надо тут строить щенячьи глазки!" — фраза, которую мохнатые герои этой подборки не услышат никогда. Всё равно просто перестать это делать они не могут — кокетство у них в генах.

"Только посмотрите на эти глазки!" funkmastafresh1.

Фото © Reddit / funkmastafresh1

Фото © Reddit / funkmastafresh1

"60 килограммов и несколько лет спустя у неё всё те же щенячьи глазки!" Bro-BiWanKenobi.

Фото © Reddit / Bro-BiWanKenobi

Фото © Reddit / Bro-BiWanKenobi

"В жизни каждого человека должен быть кто-то, кто бы смотрел на него так же", — dank1mmy.

Фото © Reddit / dank1mmy

Фото © Reddit / dank1mmy

"У моего нового щенка самые красивые глазки на этом свете!" goosebyrd.

Фото © Reddit / goosebyrd

Фото © Reddit / goosebyrd

"ЭТИ глаза", — ISendDuckPic.

Фото © Reddit / ISendDuckPic

Фото © Reddit / ISendDuckPic

"Ну как отказать этому милашке?!"Deltrondo.

Фото © Reddit / Deltrondo

Фото © Reddit / Deltrondo

"Ну почему она такая милая?!" bomertherus.

Фото © Reddit / bomertherus

Фото © Reddit / bomertherus

"Собака наших друзей. Посмотрите на эти милые глазки!" _hellofaride_.

Фото © Reddit / _hellofaride_

Фото © Reddit / _hellofaride_

"Забрала эту красотку из приюта. Она очень старалась не заснуть по дороге домой", — Ahpla.

Фото © Reddit / Ahpla

Фото © Reddit / Ahpla

"Знакомьтесь с моим новым ньюфаундлендом Венди. Она немного стеснительная", — Rickles68.

Фото © Reddit / Rickles68

Фото © Reddit / Rickles68

10 таких крошечных животных, что им пришлось выработать свою стратегию выживания, и это милота

10 таких крошечных животных, что им пришлось выработать свою стратегию выживания, и это милота

Обложка ©

Reddit / Deltrondo, ISendDuckPic

Сергей Трофимов
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