10 фото щенячьих взглядов, от просмотра которых может случиться перегрузка милотой

"Только посмотрите на эти глазки!" — funkmastafresh1.

Фото © Reddit / funkmastafresh1

"60 килограммов и несколько лет спустя у неё всё те же щенячьи глазки!" — Bro-BiWanKenobi.

Фото © Reddit / Bro-BiWanKenobi

"В жизни каждого человека должен быть кто-то, кто бы смотрел на него так же", — dank1mmy.

Фото © Reddit / dank1mmy

"У моего нового щенка самые красивые глазки на этом свете!" — goosebyrd.

Фото © Reddit / goosebyrd

Фото © Reddit / ISendDuckPic

"Ну как отказать этому милашке?!" — Deltrondo.

Фото © Reddit / Deltrondo

"Ну почему она такая милая?!" — bomertherus.

Фото © Reddit / bomertherus

"Собака наших друзей. Посмотрите на эти милые глазки!" — _hellofaride_.

Фото © Reddit / _hellofaride_

"Забрала эту красотку из приюта. Она очень старалась не заснуть по дороге домой", — Ahpla.

Фото © Reddit / Ahpla

"Знакомьтесь с моим новым ньюфаундлендом Венди. Она немного стеснительная", — Rickles68.