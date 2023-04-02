10 фото щенячьих взглядов, от просмотра которых может случиться перегрузка милотой
"Не надо тут строить щенячьи глазки!" — фраза, которую мохнатые герои этой подборки не услышат никогда. Всё равно просто перестать это делать они не могут — кокетство у них в генах.
"Только посмотрите на эти глазки!" — funkmastafresh1.
Фото © Reddit / funkmastafresh1
"60 килограммов и несколько лет спустя у неё всё те же щенячьи глазки!" — Bro-BiWanKenobi.
Фото © Reddit / Bro-BiWanKenobi
"В жизни каждого человека должен быть кто-то, кто бы смотрел на него так же", — dank1mmy.
Фото © Reddit / dank1mmy
"У моего нового щенка самые красивые глазки на этом свете!" — goosebyrd.
Фото © Reddit / goosebyrd
"ЭТИ глаза", — ISendDuckPic.
Фото © Reddit / ISendDuckPic
"Ну как отказать этому милашке?!" — Deltrondo.
Фото © Reddit / Deltrondo
"Ну почему она такая милая?!" — bomertherus.
Фото © Reddit / bomertherus
"Собака наших друзей. Посмотрите на эти милые глазки!" — _hellofaride_.
Фото © Reddit / _hellofaride_
"Забрала эту красотку из приюта. Она очень старалась не заснуть по дороге домой", — Ahpla.
Фото © Reddit / Ahpla
"Знакомьтесь с моим новым ньюфаундлендом Венди. Она немного стеснительная", — Rickles68.
Фото © Reddit / Rickles68
Reddit / Deltrondo, ISendDuckPic