Шесть звёздных мужей, которые погорели на измене, но сохранили брак
Жёны этих знаменитостей уличили их в неверности, а потом смогли понять и простить. Удивительные и жизненные истории звёздных пар.
Измены часто становятся причиной разводов. Звёздные семьи — не исключение. Но иногда эта система даёт сбой, и любвеобильный муж выходит из воды почти сухим. Вот самые нашумевшие примеры.
Джей Зи
Бейонсе с мужем. Фото © Getty Images / Dave J Hogan
Когда вышел альбом Бейонсе Lemonade, все узнали, что Джей Зи изменял ей. О желании развестись певица заявила прямо в песнях. Муж ответил симметрично — записал трек-извинение Family Feud. В финале клипа рэпер раскаивается на исповеди. Получилось не только эффектно, но эффективно: Бейонсе простила любимого и даже родила от него во второй раз.
Сергей Глушко
Наташу Королёву не раз предупреждали: следи за своим Тарзаном в оба! Но она не верила, что суженый способен на измену, и списывала всё на происки завистников.
Как выяснилось, это были не просто домыслы, и в 2020 году сам Глушко признался, что грешен. Певица даже после этого продолжала делать вид, что ничего не происходит. Но в конце концов сдалась — правда, вместо развода ограничилась песней на злобу дня.
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил. Фото © Flickr / Walt Disney Television
Тимберлейк начал встречаться с актрисой Джессикой Бил в 2007 году, но женился на ней лишь в 2012-ом. И это тот самый случай, когда несчастье помогло.
С первого дня знакомства Джастин крутил романы на стороне, и спустя три года терпение Бил лопнуло. Она ушла от певца, но он сделал ход конём. Вернее — предложение руки и сердца, от которого она не смогла отказаться. Сейчас счастливая семейная пара воспитывает двух сыновей.
Леонид Агутин
Эта пара сложилась в 1999 году после работы дуэтом. Потом у артистов родилась дочь, и только спустя ещё два года Агутин и Варум поженились.
Им все завидовали, но никто не видел скелетов в семейном шкафу. Агутин часто прикладывался к бутылке и спал с другими. Варум решила уйти, но нашла в себе силы закончить совместные гастроли. И не зря: к концу турне супруги помирились и с тех пор живут в согласии.
Джиган
Джиган и Оксана Самойлова. Фото © VK / samoylovaoxxana
В 2020 году у рэпера Джигана родился сын: он стал четвёртым ребёнком в семье. Но жена музыканта — модель Оксана Самойлова — не чувствовала себя счастливой. Мало того что супруг был постоянно не пойми где, так он ещё и умудрялся ей изменять. Об этом публично говорили все вокруг, в том числе и сама Оксана.
В итоге обошлось без развода: Самойлова простила мужа за все его выходки. Правда, в последнее время у пары снова не всё гладко.
Билл Клинтон
Билл и Хиллари в 1993 году. Фото © Wikimedia Commons / Library of Congress
В 1998 году весь мир следил за похождениями президента США в Овальном кабинете. Поговаривали, что даже там Билл не упускал возможность тесно пообщаться с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
Все ждали, что Хиллари Клинтон подаст на развод, но этого не произошло. Более того, первая леди начала яростно защищать своего мужа. Она заявила, что у неё нет причин сомневаться в его верности, а все обвинения в его адрес назвала наглой ложью.
ТАСС/ Вадим Тараканов / Сергей Виноградов