Шесть звёздных мужей, которые погорели на измене, но сохранили брак

Измены часто становятся причиной разводов. Звёздные семьи — не исключение. Но иногда эта система даёт сбой, и любвеобильный муж выходит из воды почти сухим. Вот самые нашумевшие примеры.

Джей Зи

Бейонсе с мужем. Фото © Getty Images / Dave J Hogan

Когда вышел альбом Бейонсе Lemonade, все узнали, что Джей Зи изменял ей. О желании развестись певица заявила прямо в песнях. Муж ответил симметрично — записал трек-извинение Family Feud. В финале клипа рэпер раскаивается на исповеди. Получилось не только эффектно, но эффективно: Бейонсе простила любимого и даже родила от него во второй раз.

Сергей Глушко

Наташу Королёву не раз предупреждали: следи за своим Тарзаном в оба! Но она не верила, что суженый способен на измену, и списывала всё на происки завистников.

Как выяснилось, это были не просто домыслы, и в 2020 году сам Глушко признался, что грешен. Певица даже после этого продолжала делать вид, что ничего не происходит. Но в конце концов сдалась — правда, вместо развода ограничилась песней на злобу дня.

Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил. Фото © Flickr / Walt Disney Television

Тимберлейк начал встречаться с актрисой Джессикой Бил в 2007 году, но женился на ней лишь в 2012-ом. И это тот самый случай, когда несчастье помогло.

С первого дня знакомства Джастин крутил романы на стороне, и спустя три года терпение Бил лопнуло. Она ушла от певца, но он сделал ход конём. Вернее — предложение руки и сердца, от которого она не смогла отказаться. Сейчас счастливая семейная пара воспитывает двух сыновей.

Леонид Агутин

Эта пара сложилась в 1999 году после работы дуэтом. Потом у артистов родилась дочь, и только спустя ещё два года Агутин и Варум поженились.

Им все завидовали, но никто не видел скелетов в семейном шкафу. Агутин часто прикладывался к бутылке и спал с другими. Варум решила уйти, но нашла в себе силы закончить совместные гастроли. И не зря: к концу турне супруги помирились и с тех пор живут в согласии.

Джиган

Джиган и Оксана Самойлова. Фото © VK / samoylovaoxxana

В 2020 году у рэпера Джигана родился сын: он стал четвёртым ребёнком в семье. Но жена музыканта — модель Оксана Самойлова — не чувствовала себя счастливой. Мало того что супруг был постоянно не пойми где, так он ещё и умудрялся ей изменять. Об этом публично говорили все вокруг, в том числе и сама Оксана.

В итоге обошлось без развода: Самойлова простила мужа за все его выходки. Правда, в последнее время у пары снова не всё гладко.

Билл Клинтон

Билл и Хиллари в 1993 году. Фото © Wikimedia Commons / Library of Congress

В 1998 году весь мир следил за похождениями президента США в Овальном кабинете. Поговаривали, что даже там Билл не упускал возможность тесно пообщаться с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.