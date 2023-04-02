Звезда "Теории большого взрыва" впервые родила в 37 лет и показала ребёнка

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Теория большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой. Она опубликовала фото с новорождённой в Сети.

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой. Фото © Telegram / Super

Звезда сериала не стала прикрывать лицо новорождённой дочки разными стикерами. Актриса назвала девочку Матильдой. Фотографию для своих поклонников из родильной палаты с малышкой на руках Куоко сделала сама. Поклонники от всей души порадовались за 37-летнюю мамочку и выразили удивление, насколько ребёнок хорош сразу после появления на свет.