Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 21:03

Звезда "Теории большого взрыва" впервые родила в 37 лет и показала ребёнка

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой в 37 лет

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Теория большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой. Она опубликовала фото с новорождённой в Сети.

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой. Фото © Telegram / Super

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой. Фото © Telegram / Super

Звезда сериала не стала прикрывать лицо новорождённой дочки разными стикерами. Актриса назвала девочку Матильдой. Фотографию для своих поклонников из родильной палаты с малышкой на руках Куоко сделала сама. Поклонники от всей души порадовались за 37-летнюю мамочку и выразили удивление, насколько ребёнок хорош сразу после появления на свет.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой

Как писал ранее Лайф, сегодня звезда "Счастливы вместе" заявила, что снова стала мамой. Об этом она рассказала в социальных сетях, отметив, что беременность была долгожданной.

Обложка ©

Wikipedia / Gage Skidmore

Арина Родионова
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