"Не первоапрельская шутка": Звезда "Счастливы вместе" заявила, что снова стала мамой

Актриса Наталья Бочкарёва родила третьего ребёнка. Об этом она рассказала в социальных сетях, отметив, что беременность была долгожданной.

Актриса Наталья Бочкарёва родила третьего ребёнка. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_bochkareva_official

"В общем, я теперь многодетная мать. Безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка", — написала она, опубликовав фото из клинического госпиталя, но без ребёнка.