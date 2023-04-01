"Не первоапрельская шутка": Звезда "Счастливы вместе" заявила, что снова стала мамой
Актриса Наталья Бочкарёва родила третьего ребёнка
Актриса Наталья Бочкарёва родила третьего ребёнка. Об этом она рассказала в социальных сетях, отметив, что беременность была долгожданной.
Актриса Наталья Бочкарёва родила третьего ребёнка. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_bochkareva_official
"В общем, я теперь многодетная мать. Безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка", — написала она, опубликовав фото из клинического госпиталя, но без ребёнка.
У известной актрисы уже есть двое детей — 16-летний Иван и 15-летняя Мария. Бочкарёва отметила, что мечтала опять ощутить радость материнства. Отцом третьего ребёнка стал личный помощник артистки Роман. Пара тайно зарегистрировала отношения в 2020 году.
Напомним, в 2019 году актриса Наталья Бочкарёва стала героиней скандальной истории, когда у неё в трусах при обыске нашли 0,69 грамма кокаина. Сотрудники ГИБДД остановили её автомобиль и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого звезда сериала "Счастливы вместе" отказалась. Позже суд признал Бочкарёву виновной в хранении кокаина и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.
ТАСС / Щербак Александр