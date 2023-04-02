Психолог назвал причины, почему всё больше женщин выбирают жизнь без мужчин

Вопрос, почему в последнее время всё больше женщин предпочитают жить самостоятельно и без мужчин, вызывает разные мнения и может иметь множество ответов. Вместе с Лайфом разобраться попыталась психолог Юлия Солас. По мнению специалиста, одна из возможных причин этому заключается в том, что женщины получили больше возможностей и свободы, чем раньше. Но есть и другие, которые тоже могут стать серьёзным аргументом в пользу жизни без мужчины.

1. Карьера и обучение

Для некоторых женщин жизнь без мужчин открывает путь для образования и карьеры. Это позволяет им стать независимыми и финансово обеспеченными, что освобождает от необходимости вообще зависеть от кого-либо, и от мужчин в том числе.

2. Желание свободы

Женщины сегодня лучше осведомлены о своих правах и могут более свободно выбирать жизненную позицию. Некоторые дамы могут решить, что они счастливее без мужчин. Ощущать, что жизнь без брака даёт им большую свободу и возможность для самореализации и исполнения своих желаний.

3. Нежелание быть частью системы

Фото © Shutterstock

Ещё одна причина — это нежелание поддерживать и участвовать в патриархальной системе или ухаживать за мужчиной в обязательном порядке. Желая это время посвятить себе, увлечениям и развитию как личности.

4. Отказ от стереотипов

Также можно отметить, что патриархат и стереотипы, связанные с гендером, способны оказывать влияние на жизненные решения женщин. Те могут ощущать давление общества, которое ожидает от них определённого поведения и жизненных выборов. В таких случаях дамы могут выбирать жизнь без мужчин как способ выразить индивидуальность и освободиться от стереотипов.

5. Изменение норм и ценностей

Ещё одна возможная причина — это изменение социальных норм и ценностей, увеличение равенства полов и увеличение возможностей для женщин. А кто-то делает этот выбор, считает, что это лучший способ для достижения своих целей и счастья.

И ещё раз скажу, что не стоит забывать о таких причинах, как личные предпочтения, карьерные амбиции, финансовая независимость, негативный опыт в прошлых отношениях, сексуальная ориентация и множество индивидуальных причин Юлия Солас Психолог

Эксперт уточняет, что в этом вопросе неважен возраст. Этот выбор может меняться с течением времени или оставаться неизменным как в молодом, так и в более зрелом возрасте. Некоторые юные девушки могут выбирать жизнь без мужчин из-за увлечения карьерой, учёбой, путешествиями или просто из-за желания прожить независимо и освободиться от традиционных ролей.

Фото © Shutterstock

Дамы могут выбирать жизнь без мужчин в более зрелом возрасте из-за развода, потери партнёра, неудачных отношений или из-за того, что они чувствуют, что могут жить полноценной жизнью без мужчины в силу своей мудрости.

Важно понимать, что выбор жизни без мужчин — это личный выбор каждой женщины и зависит от многих факторов, таких как жизненный опыт, культурный и социальный контекст, личные предпочтения Юлия Солас Психолог

Также эксперт напоминает, что есть и психологические, и медицинские аспекты, особенно если это связано с проблемами здоровья или психическим расстройством. Именно из-за них женщина может не хотеть ни с кем связывать свою жизнь: Из-за травматического опыта в прошлых отношениях, страха быть ранеными или потерять контроль над своей жизнью. В таких случаях может потребоваться профессиональная помощь психолога или психотерапевта.

в прошлых отношениях, страха быть ранеными или потерять контроль над своей жизнью. В таких случаях может потребоваться профессиональная помощь психолога или психотерапевта. Также могут быть медицинские причины для избегания отношений или брака, такие как заболевания, которые могут повлиять на физическое или психическое здоровье.

для избегания отношений или брака, такие как заболевания, которые могут повлиять на физическое или психическое здоровье. И даже те же медикаментозные препараты, которые могут вызывать побочные эффекты при контакте с определёнными веществами или ситуациями.

Но в целом не стоит забывать, что каждый человек уникален и имеет свои собственные мотивации и причины для принятия решений, в том числе и женщины, которые выбирают жизнь без мужчин Юлия Солас Психолог