Психолог назвал причины, почему всё больше женщин выбирают жизнь без мужчин
Феминизм, новая мода или какие могут быть причины, чтобы женщина захотела жить независимой от мужчин. Оказалось, вопрос гораздо сложнее и запутаннее, чем может показаться на первый взгляд.
Обложка © Shutterstock
Вопрос, почему в последнее время всё больше женщин предпочитают жить самостоятельно и без мужчин, вызывает разные мнения и может иметь множество ответов. Вместе с Лайфом разобраться попыталась психолог Юлия Солас. По мнению специалиста, одна из возможных причин этому заключается в том, что женщины получили больше возможностей и свободы, чем раньше. Но есть и другие, которые тоже могут стать серьёзным аргументом в пользу жизни без мужчины.
1. Карьера и обучение
Для некоторых женщин жизнь без мужчин открывает путь для образования и карьеры. Это позволяет им стать независимыми и финансово обеспеченными, что освобождает от необходимости вообще зависеть от кого-либо, и от мужчин в том числе.
2. Желание свободы
Женщины сегодня лучше осведомлены о своих правах и могут более свободно выбирать жизненную позицию. Некоторые дамы могут решить, что они счастливее без мужчин. Ощущать, что жизнь без брака даёт им большую свободу и возможность для самореализации и исполнения своих желаний.
3. Нежелание быть частью системы
Фото © Shutterstock
Ещё одна причина — это нежелание поддерживать и участвовать в патриархальной системе или ухаживать за мужчиной в обязательном порядке. Желая это время посвятить себе, увлечениям и развитию как личности.
4. Отказ от стереотипов
Также можно отметить, что патриархат и стереотипы, связанные с гендером, способны оказывать влияние на жизненные решения женщин. Те могут ощущать давление общества, которое ожидает от них определённого поведения и жизненных выборов. В таких случаях дамы могут выбирать жизнь без мужчин как способ выразить индивидуальность и освободиться от стереотипов.
5. Изменение норм и ценностей
Ещё одна возможная причина — это изменение социальных норм и ценностей, увеличение равенства полов и увеличение возможностей для женщин. А кто-то делает этот выбор, считает, что это лучший способ для достижения своих целей и счастья.
И ещё раз скажу, что не стоит забывать о таких причинах, как личные предпочтения, карьерные амбиции, финансовая независимость, негативный опыт в прошлых отношениях, сексуальная ориентация и множество индивидуальных причин
Эксперт уточняет, что в этом вопросе неважен возраст. Этот выбор может меняться с течением времени или оставаться неизменным как в молодом, так и в более зрелом возрасте. Некоторые юные девушки могут выбирать жизнь без мужчин из-за увлечения карьерой, учёбой, путешествиями или просто из-за желания прожить независимо и освободиться от традиционных ролей.
Фото © Shutterstock
Дамы могут выбирать жизнь без мужчин в более зрелом возрасте из-за развода, потери партнёра, неудачных отношений или из-за того, что они чувствуют, что могут жить полноценной жизнью без мужчины в силу своей мудрости.
Важно понимать, что выбор жизни без мужчин — это личный выбор каждой женщины и зависит от многих факторов, таких как жизненный опыт, культурный и социальный контекст, личные предпочтения
Также эксперт напоминает, что есть и психологические, и медицинские аспекты, особенно если это связано с проблемами здоровья или психическим расстройством. Именно из-за них женщина может не хотеть ни с кем связывать свою жизнь:
- Из-за травматического опыта в прошлых отношениях, страха быть ранеными или потерять контроль над своей жизнью. В таких случаях может потребоваться профессиональная помощь психолога или психотерапевта.
- Также могут быть медицинские причины для избегания отношений или брака, такие как заболевания, которые могут повлиять на физическое или психическое здоровье.
- И даже те же медикаментозные препараты, которые могут вызывать побочные эффекты при контакте с определёнными веществами или ситуациями.
Но в целом не стоит забывать, что каждый человек уникален и имеет свои собственные мотивации и причины для принятия решений, в том числе и женщины, которые выбирают жизнь без мужчин
Юлия Солас уверена: важно уважать выбор каждого человека и не делать предвзятых выводов. Каждый может сделать в жизни так, чтобы соответствовать личным убеждениям и потребностям. Если же возникают проблемы, связанные с выбором или приспособлением к новой ситуации, то в этом случае может помочь консультация со специалистом. Чья задача уже научить уважать этот выбор и поддерживать его.