10 смешных фотодоказательств, что пара глаз сделает лучше всё что угодно
Как сделать смешным что-то максимально обычное и даже серьёзное? Да просто прилепите на это пару глаз — работает безотказно. Не верите? Собрали 10 доказательств, которые рассмешат всех без исключения.
"Наклеил огромные глаза на холодильник. Теперь он выглядит так, словно осуждает мои пищевые привычки", — RevLoki.
Фото © Reddit / RevLoki
"Взял пачку глаз на липучке в офис и украсил фотографии на рабочем столе коллеги", — funny.
Фото © Reddit / funny
"Вчера, когда все уже ушли с работы, наклеил глаза на всё, что попалось под руку", — bizzar18.
Фото © Reddit / bizzar18
"В местном магазине прилепили глаза на обложки журналов. Впечатляет", — PretenderNX01.
Фото © Reddit / PretenderNX01
"Кто-то наклеил глаза на почтовый ящик рядом с домом. Поддерживаю!" — ArkadiusBear.
Фото © Reddit / ArkadiusBear
"Папа прилепил глаза на всё, что было в холодильнике", — w0rmholes.
Фото © Reddit / w0rmholes
"Даже скульптуры становятся лишь лучше с глазками", — MikeTheStone.
Фото © Reddit / MikeTheStone
"Наклеил глаза на мусорное ведро, и теперь оно всегда выглядит обеспокоенным, когда место начинает заканчиваться", — jafatime.
Фото © Reddit / jafatime
"С глазами всё становится лучше", — jodihas2kids.
Фото © Reddit / jodihas2kids
"Приклеил глазки на VR-шлем и дал поиграть своим бабушке и дедушке", — MadJoeMak.
Фото © Reddit / MadJoeMak