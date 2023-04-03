10 смешных фотодоказательств, что пара глаз сделает лучше всё что угодно

"Наклеил огромные глаза на холодильник. Теперь он выглядит так, словно осуждает мои пищевые привычки", — RevLoki.

Фото © Reddit / RevLoki

"Взял пачку глаз на липучке в офис и украсил фотографии на рабочем столе коллеги", — funny.

Фото © Reddit / funny

"Вчера, когда все уже ушли с работы, наклеил глаза на всё, что попалось под руку", — bizzar18.

Фото © Reddit / bizzar18

"В местном магазине прилепили глаза на обложки журналов. Впечатляет", — PretenderNX01.

Фото © Reddit / PretenderNX01

"Кто-то наклеил глаза на почтовый ящик рядом с домом. Поддерживаю!" — ArkadiusBear.

Фото © Reddit / ArkadiusBear

"Папа прилепил глаза на всё, что было в холодильнике", — w0rmholes.

Фото © Reddit / w0rmholes

"Даже скульптуры становятся лишь лучше с глазками", — MikeTheStone.

Фото © Reddit / MikeTheStone

"Наклеил глаза на мусорное ведро, и теперь оно всегда выглядит обеспокоенным, когда место начинает заканчиваться", — jafatime.

Фото © Reddit / jafatime

"С глазами всё становится лучше", — jodihas2kids.

Фото © Reddit / jodihas2kids

"Приклеил глазки на VR-шлем и дал поиграть своим бабушке и дедушке", — MadJoeMak.